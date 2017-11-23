هدير هلال تحصد جائزة أفضل بحث عن تحرير أسعار الكهرباء

المال ـ خاص حصلت هدير هلال، الشريك بمكتب «أوبن تشانس آند أسوشيتس» على جائزة أحد أفضل 3 بحوث ناقشها مؤتمر الطاقة المتجددة «باور جين»، المنعقد بألمانيا لمناقشة حلول النهوض بمستقبل الطاقة المتجددة فى أوروبا، والعالم. قالت هدير هلال لـ«المال» إن البحث المقدم منها تن

المال ـ خاص

حصلت هدير هلال، الشريك بمكتب «أوبن تشانس آند أسوشيتس» على جائزة أحد أفضل 3 بحوث ناقشها مؤتمر الطاقة المتجددة «باور جين»، المنعقد بألمانيا لمناقشة حلول النهوض بمستقبل الطاقة المتجددة فى أوروبا، والعالم.

قالت هدير هلال لـ«المال» إن البحث المقدم منها تناول تحرير سوق الكهرباء فى مصر، وتقديمه لما يقارب من 5 آلاف خبير فى مجال الكهرباء.

أشارت إلى أن البحث لاقى إعجابا من اللجنة، والحضور على حد سواء، لما اتسم به من حرفية فى البحث، ودقة فى العرض.

أضافت أن مشرفى المؤتمر كرموها، وهى خطوة متميزة تشير إلى أن فرص مصر فى جذب استثمارات متنوعة ضخمة.

أوضحت أن لجنة رابطة المحامين الدولية، اختارتها لتكون ضمن أفضل 4 أصغر محامين فى العالم، وتلقيبها بلقب “المحامية الشابة المتميزة”.

رابطة المحاميين الدوليين أنشأت 1947، هى المنظمة الرائدة فى العالم للمحامين، وتضم فى عضويتها أكثر من 80000 من المحامين الأفراد، وأكثر من 190 نقابة من نقابات المحامين على مستوى 160 دولة.

تقدم هذه اللجنة جائزة لأفضل محام شاب، أظهر ليس فقط التميز فى عمله، وإنجازاته المهنية، بل التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية.

أكدت هدير أن الجائزة التى حصلت عليها تعد الأولى لمواطن أو مواطنة عربية، وهو أمر يدفع إلى المزيد من الاهتمام بمنطقتنا العربية.

هدير هلال واحدة من أصغر المحامين المؤسسين لأحد أكبر مكاتب المحاماة فى جمهورية مصر العربية، هو مكتب أوبن تشانس آند أسوشيتس – د/هلال فرغلى هلال، ويتجلى دورها الأكبر فى إقرار عقد التعاون بين مؤسستها القانونية، بجمهورية مصر العربية، ومكتب المحاماة الدولى، أندروس كيرث الكائن مقره الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، أحد المكاتب العريقة الدولية، لما يمتلكه من خبرة قانونية تتعدى المائة عام، وبعدد 400 محام دولى فى عدة مجالات، وعلى الأخص مجال الطاقة.

كان من أحد أهم أسباب نجاح شكل التعاون بين المؤسستين القانونيتين، ما تتمتع به هدير من قدرة، وآليات، ومؤهلات قيادية، ودبلوماسية، جعل منها همزة وصل بين جهات حكومية رفيعة المستوى (من وزارات، وهيئات، ومصالح حكومية متعددة)، والقطاعات الخاصة بجمهورية مصر العربية ودولياً.

أهم أعمالها؛ الاشتراك فى أعمال تتعلق بأنشطة القطاع الحكومى العام، مثل الطاقة، والبترول، وقيامها بالاشتراك فى لجنة وضع قانون الغاز الجديد، وقانون الاستثمار، وقانون الكهرباء، الذين يعتبرونه نقلة نوعية مستحدثة فى مجال الطاقة والاستثمار بجمهورية مصر العربية، لما لهما من أهمية، وتأثير بالغ فى مستوى أداء الحكومة، وآليات المشاركة مع القطاع الخاص.

كذلك قامت بتقديم استشارات قانونية لهيئة تنمية قناة السويس، أيضاً صاغت عقود بيع الطاقة المباشرة، لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتباع للكهرباء من منتج الكهرباء للمستهلك الأخير بواسطة استخدام شبكة النقل، ما يسمى بDirect PPA.

تعتبر طريقة التعاقد هى الأولى من نوعها بعد تطبيق قانون الكهرباء الجديد الصادر نهاية 2015، بهدف تحرير سوق الكهرباء.

على الصعيد المهنى، خبراتها تشمل جميع أنواع الأعمال المتعلقة بالشركات وسوق رأس المال، والأوراق المالية، ويكمن تخصصها فى الملكية الفكرية، والأعمال المتعلقة بالتطوير العقارى، والبنية التحتية، والطاقة، وتكنولوجيا الاتصالات، وحوكمة الشركات، وخبرة واسعة فى العقود التى تشمل الصياغة والمفاوضات، وإبرام العديد من المعاملات والأعمال التجارية، كما مارست أعمال فض المنازعات البديلة، وعملت فى الوساطة والتحكيم.

على الصعيد العلمى، تتمتع هدير هلال بخلفية أكاديمية صلبة؛ وحاصلة على الماجستير من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وماجستير فى القانون الدولى المقارن من الجامعة الأمريكية، وإتمامها دراسة قانون البنوك من جامعة زيوريخ بسويسرا، وحاليا تحضر رسالة الدكتوراة.

على الصعيد الأكاديمى، وإيمانا منها بضرورة المشاركة والمساهمة فى تطوير الفكر القانونى، وتخريج فئة من المحامين الذين يتمتعون بأفضل المعايير المهنية والعلمية، شاركت بإلقاء محاضرات، ودورات تدريبية فى نقابة المحامين الأمريكية، وعدة مراكز قانونية أخرى، وأعطت الكثير من المواد التدريبية لطلبة القانون على سبيل المثال: “حوكمة الشركات، وصياغة العقود، وكيفية مقابلة العميل، وقانون الشركات، وقانون العمل، وتدريس عقود الاستشارات الهندسية (الفيديك)، كما قامت بتدريس قانون الأعمال، وكورسات عن مبادئ القانون فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر.

من صور التعاون المشترك بين المؤسستين، قام مكتب أوبن تشانس، بالتعاون مع مكتب أندروس كيرث بتنظيم العديد من المؤتمرات على الصعيد الدولى والمحلى فى مجالى الطاقة الجديدة والبترول، حضر تلك المؤتمرات ممثلى الدولة من الهيئات والوزارات، والمتخصصين والمديرين بالشركات الرائدة فى مجالى الطاقة والبترول.

على الصعيد الإنسانى، تعتبر واحدة من الذين كرسوا وقتهم لمساندة الأفراد الوطنيين، والأجانب المطلوب القبض عليهم من خلال الإنتربول بطريق الخطأ، ومساندة المنفيين من بلادهم، واضطهادهم بسبب عرقى او سياسى، ومن المؤسسين وأمين سر الصندوق لإحدى المؤسسات الخيرية، التى تهدف إلى مساعدة غير القادرين، والأيتام.