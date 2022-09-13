«هدية العروسة».. الداخلية توزع مستلزمات الزواج على العرائس (صور)

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة “كلنا واحد.. هدية العروسة” في كافة محافظات الجمهورية تستهدف من خلالها إهداء عدد من مستلزمات الزواج (أطقم ملابس، مفروشات، سجاد” إلى 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة، خاصةً من ذوي الإعاقة، الأيتام، الأسر الأكثر احتياجًا)، بواقع 35 طقم لكل حالة.

جاء ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعؤ لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتنظم الوزارة احتفالية بمقر نادي الشرطة بمحافظات (دمياط – جنوب سيناء – بنى سويف – مطروح – المنيا – قنا – السويس – البحر الأحمر – سوهاج – كفرالشيخ)، لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج على العرائس اللاتي تم اختيارهن.

وأوفدت مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن، لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للاحتفالية.

ولاقى الأمر استحسانهن وكان له بالغ الأثر في نفوسهن، واللاتي أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتعد مبادرة “كلنا واحد” واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة برفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.