هدى عطية رئيسا للإدارة المركزية للحاويات بهيئة ميناء الإسكندرية

قرر وزير النقل تعيين هدى عطية مساعد وزير النقل للنقل البحري، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للحاويات بهيئة ميناء الإسكندرية.

ونص قرار وزير النقل الذي ” اطلعت عليه المال ” ويحمل رقم 558 لسنة 2022 على أن يتم تنفيذه بدءا من اليوم 3 أكتوبر، وذلك في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وكان قد تم تعيين هدى عطية مساعدا لوزير النقل خلال العام قبل الماضي، وتم صدور قرار رقم 467 لسنة 2022 لتجديد انتدابها في هذا المنصب.

وفي يونيه عام 2020 أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتعيين هدى محمد عطية، مساعدًا لوزير النقل لقطاع النقل البحري لمدة عام.



ونص القرار رقم 323 لسنة 2020 على ندب هدى محمد عطية جاب الله الشاغلة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للحاويات بالمستوى الوظيفي العالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية للعمل بوظيفة مساعد لوزير النقل للنقل البحري وذلك لمدة سنة.

وحصلت هدى عطية على بكالويوس التجاره عام 1985 / 1986، وبدأت حياتها الوظيفية كمترجمة بالإدارة العامة بمركز معلومات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عام 1998، وظلت تتنقل فى الوظائف حتى صدر قرار وزير النقل .



وأكد القرار على أن مهام مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، يختص بالمشاركة فى إعداد الاستراتيجية العامة للموانئ البحرية وعرضها ومراجعتها واعتمادها ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها، وكذا بالمشاركة فى وضع الخطط والسياسات العامة فى مجال النقل البحري واللوجستيات بالتنسيق مع هيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجهات المعنية بالدولة ومتابعة تنفيذها، وبمتابعة تقدم اعمال المشروعات بالموانى وخطط انشاء الموانئ والمحطات الجديدة، وبالمشاركة فى وضع خطط المشروعات المستقبلية ومشروعات التطوير بالموانى وإعداد الدراسات والبحوث فى مجال النقل البحري والخدمات والانشطة المرتبطة به، وبالمشاركة فى متابعة وتحليل وتقييم مؤشرات الاداء لقطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ وهيئة السلامة البحرية مع الجهات المعنية المختصة.

كما يختص مساعد وزير النقل بمتابعة مشاركة مصر مع المنظمات التى يتعلق نشاطها بالنقل البحرى ومتابعة التطورات العالمية والقرارات والتعليمات الصادرة عن هذه المنظمات لوضع خطة لمواكبتها، ومتابعة التشريعات والضوابط الخاصة بنشاط النقل البحري ووضع مقترحات تحديثها وفقا لمتطلبات السوق، وتابعة التشغيل بالموانئ والجهات التابعة وعرض تقارير متابعة على وزير النقل، ومراجعة تقارير ومحاضر مجالس الإدارات لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورفعها لوزير النقل للاعتماد، وإنهاء أي أعمال أخرى تتعلق بمتابعة نشاط النقل البحري يتم التكليف بها.