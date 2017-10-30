هدى زكريا للإذاعيين: أفريقيا لأهلها وليست للأجنبي

إيمان عوفالتقت د.هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوفد الإذاعيين الأفارقة، في محاضرة بعنوان (دور الإعلام في توحيد الصف أمام المحافل الدولية)، وخاطبت الإعلاميين الأفارقة بجملة واحدة رددها المتدربون جميعهم "أفريقيا للأفريقي".وأكدت د'هدى' خلال اللقاء على أن القومية الأفريقية هي الا

إيمان عوف



التقت د.هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوفد الإذاعيين الأفارقة، في محاضرة بعنوان (دور الإعلام في توحيد الصف أمام المحافل الدولية)، وخاطبت الإعلاميين الأفارقة بجملة واحدة رددها المتدربون جميعهم “أفريقيا للأفريقي”.

وأكدت د’هدى’ خلال اللقاء على أن القومية الأفريقية هي الاتجاه الذي تحتاجه الدول الأفريقية من أجل استعادة أفريقيا ممن يستعمروها ويستغلوا ثرواتها، وذلك من خلال الوعي الجماعي لشعب أفريقيا واتحاد الإعلام كوسيلة للدفاع عن القارة السمراء وتوحيد الصف الإفريقي.

وأشارت إلى أن للإعلام دورا متزايدا وأهمية خطيرة كأحد أسلحة العصر الحديث في تغطية الأحداث، وتوجيه الرأي العام فالمملكة المتحدة تمكنت من توحيد شعبها من خلال القومية، ومن ثم خلقت جيوشا قوية، واستطاعت أن تخلق روح الوطنية الناضجة لدى شعوبها، وهذا ما نحتاجه في أفريقيا لتوحيد الصف الأفريقي أمام العالم أجمع.

وأضافت أننا بحاجة إلى عمل إعادة لقراءة وكتابة التاريخ الأفريقي لأنه ملىء بالمغالطات التي روجها الغرب عن أفريقيا وما يلعبه الإعلام من دور مهم في تغيير هذه الصورة النمطية وإعادة كتابة تاريخ أفريقيا المليء بالإنجازات والرموز القيادية.

وأوصت د.هدى زكريا المتدربين الأفارقة على ضرورة أن نذكر أجيال المستقبل بخلفيتنا التاريخية والثقافية عن أفريقيا.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لدورة الإذاعيين الأفارقة المتقدمة التاسعة للناطقين بالإنجليزية، والتي ينظهما مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.