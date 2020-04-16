هدوء فى سوق ياميش رمضان رغم توافر المعروض

طرحت الأسواق التجارية ممثلة فى منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحال العطارة سلع ياميش رمضان، منذ الإثنين الماضى استعدادا لاقتراب شهر رمضان المبارك.

لوحظ خلال جولة لـ«المال» وجود تفاوت فى أسعار بيع ياميش رمضان فى المنافذ التموينية ومحال العطارة، وأن أغلب السلع منخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية مع ثبات البعض وارتفاع الآخر.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا أنه لن يتم تنظيم معرض «أهلا رمضان» الذى كان مقررا إقامته بالتعاون مع الغرف التجارية، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار العدوى من خلال منع التجمعات.

أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان صحفى الأسبوع الماضي، أن الإجراء ضمن عدة مبادرات تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، ولتوفير جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق تصل إلى %25.

الشعبة: الكميات المسحوبة هبطت بنسبة 50%

قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال»، إن حجم إقبال المستهلكين على شراء ياميش رمضان خلال العام الجارى تراجع بشكل ملحوظ يصل إلى أكثر من %50 نتيجة قلة المدخرات لدى المواطنين.

أضاف الشيخ أنه رغم عدم رفع الأسعار عن شهر رمضان الماضي، إلا أن الهدوء يسيطر على عمليات البيع، مرجحا زيادتها بداية الأسبوع المقبل.

أكد أن أغلب تجار العطارة ومستوردى السلع قاموا بشراء الياميش نهاية العام الماضى مع انخفاض سعر الدولار.

لفت إلى أن المستهلك يشترى حاليا ما بين 250 إلى 500 جرام من أغلب سلع ياميش رمضان فى حين كان يشترى العام الماضى ما لا يقل عن كيلو ونصف.

عرض أحمد عامر، تاجر عطارة، أسعار ياميش رمضان التى جاءت كالتالي: (كيلو جوز الهند 60 جنيهًا، الزبيب المصرى 50 جنيهًا، الزبيب الإيرانى 70 جنيهًا، قمر الدين المصرى من 25 إلى 30 جنيهًا حسب النوع).

أضاف أن كيلو البندق المقشر وعين الجمل 220 جنيهًا، واللوز بسعر 180 جنيهًا للكيلو الواحد بينما الكاجو والفستق المقشر بسعر 280 جنيهًا لكل منهما.

تابع أن الفول السودانى المقشر بسعر 50 جنيهًا للكيلون والقراصيا 75 جنيهًا للكيلو والمشمشية بسعر 90 جنيهًا وكيلو البلح من 22 إلى 30 جنيهًا.

أكد أن التين المجفف زنة 300 جرام بسعر 24 جنيهًا والخروب المجروش سعر الكيلو 28، والدوم 60 جنيهًا، والسوبيا 30 جنيهًا، والتمر الهندى 18 جنيهًا للكيلو الواحد.

من جانب المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد محمد علي، مدير أحد أفرع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه تم طرح ياميش رمضان فى جميع الفروع الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 50 كيلو لكل صنف.

قال على لـ«المال»، إن أغلب حاملى البطاقات التموينية يقومون بشراء سلع ياميش رمضان من الفرع، بجانب صرف المقررات التموينية وصلف سلع فارق نقاط الخبز المدعم، موضحا أنه من الممكن شراء الياميش من خلال فارق نقاط الخبز المدعم.

يشار إلى أنه يتم صرف سلع غذائية وغير غذائية لحاملى البطاقات التموينية وذلك مقابل ما تم توفيره من حصة الخبز المدعم الخاصة بكل فرد مقيد على بطاقة التموين حيث تبلغ حصة الفرد الواحد 150 رغيف خبز شهرياً.

واستعرض مدير الفرع اسعار ياميش رمضان والتى جاءت كالتالى كيلو الزبيب المصرى 35 جنيها والإيرانى 80 جنيهًا ولفة قمر الدين المصرى من 20 إلى 30 جنيها بينما كيلو قمر الدين السورى من 80 الى 100 جنيه.

واضاف أن كيلو البندق بسعر 170 جنيه وعين الجمل 230 جنيه واللوز 180 جنيه والكاجو 230 جنيه والفستق 240 جنيه والمشمشية بسعر 80 جنيه للكيلو الواحد.

تابع أن سعر كيلو القراصيا 53 جنيها وكيلو البلح 30 جنيها وعبوة التين المجفف زنة 300 جرام 25 جنيها و عبوة تمر هندى زنة 300 جرام بسعر 11 جنيها.

بينما أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أن سلع ياميش رمضان متوفرة فى 1700 منفذ استهلاكى تابع لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى التى يتم طرحها فى الفروع.

وأضاف كمال، أن إلغاء معرض اهلا رمضان جاء حماية للمواطنين من انتشار فيروس كورونا موضحا ان جميع السلاسل التجارية مشاركة فى تخفيضات الأسعار على سلع ياميش رمضان.