بورصة وشركات

هدوء تام بتحركات شهادات الإيداع الدولية في سوق لندن الأسبوع الماضي

التجاري الدولي تستقر عند 2.98 دولار
أسماء السيد 5:13 م, السبت, 4 سبتمبر 21 5:13 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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هيمن الاستقرار التام على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيَّدة بسوق “لندن”، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، دون أية تغيرات سعرية، وذلك رغم الحركة النشطة التي شهدتها بعض الأسهم المحلية لتلك الشهادات بالجلسات من الأسبوع نفسه. وأظهرت البيانات أن شهادة إيداع “التجاري الدولي” استقرت عند مستوى 2.98 دولار، وكان السهم قد شهد حركة نشطة بآخِر جلستيْ تداول في سوق مصر بنسب قُرب الـ1.5%.

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فيما استقرت شهادة إيداع “هيرمس” عند مستوى 1.53 دولار، وشهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.90 دولار.

وكانت السوق المصرية قد أنهت آخِر جلسة بتعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعى بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

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وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.16% عند 11301 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21% عند 3038 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04% مسجلًا 4056 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول بالبورصة.

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بقلم أسماء السيد

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