هدم 30 كشكا مخالفا بحملة غرب الإسكندرية

مها يونسشنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحي غرب، حملة مكبرة على مسطح المحمودية بداية من كوبري كفر عشري وحتى كوبري كرموز بطول الترعة بنطاق الحي، حيث تم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات، وتم هدم وإزالة عدد 30 كشكا مخالفا وعدد 25 تعريشة والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.على الصعيد نفسه، شن الحي

مها يونس

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحي غرب، حملة مكبرة على مسطح المحمودية بداية من كوبري كفر عشري وحتى كوبري كرموز بطول الترعة بنطاق الحي، حيث تم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات، وتم هدم وإزالة عدد 30 كشكا مخالفا وعدد 25 تعريشة والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.

على الصعيد نفسه، شن الحي حملة إزالة بمنطقة مينا البصل بشارع الأمان وشارع القفال، تم خلالها إزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.

وكان قد وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات واستمرارها للقضاء على ظاهرة الإشغالات والمخالفات والتعديات والفروشات التي تشغل الطريق العام.