هدم 1053 عقارا وإخلاء 1122 أخرى بعزبة أبو قرن لتطوير العشوائيات

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبد المنعم أنه من حق كل مواطن أن يحيا حياة كريمة فهذا هو الشعار الذي وضعته الدولة بكامل اجهزتها امام اعينها لتبدأ رحلة التطوير لعزبة ابو قرن بمجرد الانتهاء من أعمال الإزالات لهذه المنطقة العشوائية وفقا لجدول زمنى محدد، حيث تتسابق الأجهزة التنفيذية للانتهاء من الأعمال متحدية كل الظروف ومنها موجه الطقس السيئ التي تمر بها البلاد حاليا .

وذكرت في بيان اليوم، انه يظل القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة بكافة اجهزتها وهي من الأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات الأساسية باعتبارها حق لكل مواطن وفق استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة ومنها عزبة ابو قرن .

وفي هذا الاطار تواصل الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة مجهوداتها للانتهاء من اعمال الازالات بعزبة ابو قرن العشوائية الغير امنة في ظل متابعة يومية مستمرة من المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية التى تولى اهتماما كبيرا لهذا المشروع ايمانا بأن تغير حياة المواطن للافضل باعتبارها من اولويات القيادة السياسية والدولة بكافة اجهزتها و التى توليها اهتماما كبيرا للنهوض بهذا الملف الشائك وهو القضاء على العشوائيات وتطويرها .

وانتظمت كافة الاجهزة التنفيذية اليوم واسفرت الاعمال عن هدم كلي لعدد 2 عقار و 6 انشطة تجارية ليكون اجمالى ما تم هدمه 1053 عقارا هدما كليا واخلاء 1122 عقار وازالة ٥١١ نشاطا تجاريا وتسكين 3890 اسرة مستحقة حتى الان .

وتابعت إن هناك اهتمام كبير لأعمال تسكين اهالي عزبة ابو قرن في مجتمع شامل الخدمات والمرافق وهي مدينة “معًا” وهي أحد المشروعات التي نفذتها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة و التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له .