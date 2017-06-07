هدف موراتا يمنح إسبانيا تعادلا متأخرا ضد كولومبيا

سكاي نيوز عربيةمنح هدف متأخر بضربة رأس سجله الفارو موراتا التعادل 2-2 لإسبانيا ضد كولومبيا في مباراة ودية مثيرة ليحافظ الفريق صاحب الأرض على سجله الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب يولن لوبتيجي. وتقدم ديفيد سيلفا لإسبانيا في الشوط الأول قبل أن يتعادل إدوين كاردونا لكولومبيا بعد دفاع سيء من أصحاب ا

سكاي نيوز عربية

منح هدف متأخر بضربة رأس سجله الفارو موراتا التعادل 2-2 لإسبانيا ضد كولومبيا في مباراة ودية مثيرة ليحافظ الفريق صاحب الأرض على سجله الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب يولن لوبتيجي.

وتقدم ديفيد سيلفا لإسبانيا في الشوط الأول قبل أن يتعادل إدوين كاردونا لكولومبيا بعد دفاع سيء من أصحاب الأرض ووضع رادامل فالكاو الفريق القادم من أميركا الجنوبية في المقدمة محرزا هدفه الدولي 26.

وخاضت اسبانيا تسع مباريات منذ تعيين لوبتيجي خلفا لفيسنتي ديل بوسكي بعد بطولة اوروبا 2016 وفازت في ست وتعادلت ثلاث مرات.

بينما بقي سجل كولومبيا خاليا من الهزائم في سبع مباريات ودية خاضتها في أوروبا منذ تولى المدرب خوسيه بيكرمان المسؤولية قبل خمس سنوات.

وكان بوسع المنتخب الإسباني، الذي شارك معه لأول مرة لاعب الوسط آسيير يارامندي، التقدم في الدقيقة التاسعة لكن سيلفا أهدر الفرصة بعد تمريرة من أندريس انيستا وضعته في موقف انفراد بالحارس ديفيد أوسبينا.

وتصدى أوسبينا لأول تسديدة من سيلفا وتابع لاعب مانشستر سيتي الكرة لكنها ارتطمت بأحد المدافعين ثم أنقذ الحارس الكولومبي محاولته الثالثة.

وعوض سيلفا الفرصة الضائعة في الدقيقة 21 عندما وضع الكرة في شباك أوسبينا ليمنح التقدم لاسبانيا بعد تمريرة من بيدرو.

لكن كولومبيا بدت خطيرة بالفعل واختبر خوان كوادرادو الحارس الاسباني بيبي رينا بمحاولة من مسافة بعيدة وأطلق جيمس رودريجيز تسديدة حادت قليلا عن المرمى.

واستفاد الفريق الزائر من خطأ دفاعي ليدرك التعادل.

وفشل سيزار أزبيليكويتا وجيرار بيكي ورينا في ابعاد الكرة التي وصلت إلى كاردونا ليضعها في الشباك قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.

وتقدمت كولومبيا في الدقيقة 55 بضربة رأس من فالكاو عند الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية نفذها رودريغيز.

وحرم أوسبينا لاعب وسط اسبانيا كوكي من هدف التعادل لكن البديل موراتا أنقذ ماء وجه منتخب بلاده قبل ثلاث دقائق على النهاية عندما تفوق على رقيبه عند الزاوية القريبة ليحول تمريرة ساؤول نيجيز العرضية بضربة رأس رائعة في الشباك.