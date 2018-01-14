هدف خرافي لصلاح يقود الليفر للفوز على متصدر البريميرليج في مباراة مثيرة

علي المصريسجل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفا خرافيا وصنع أخر، في فوز الريدز علي مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأكرم ليفربول بقيادة مديره الفني

علي المصري

سجل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفا خرافيا وصنع أخر، في فوز الريدز علي مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكرم ليفربول بقيادة مديره الفني اﻷلماني يورجن كلوب، ضيافة مانشستر سيتي ومديرهم الفني الإسباني بيب جوارديولا، وألحقوا بالسيتيزن الهزيمة اﻷولي هذا الموسم في البريمييرليج.

وأحرز صلاح، أول أهدافه في عام 2018، بعدما مرر كرة بينية أفسدها الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، ولكنه مرر بالخطأ لتصل إلى صلاح بعد منتصف الملعب بقليل ليوجه النجم المصري تسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، ليوقع علي هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وأحرز أهداف ليفربول كل من أليكس أوكسليد-تشامبرلين في الدقيقة 9، وروبرتو فرمينو في الدقيقة59، وساديو ماني في الدقيقة 61، ومحمد صلاح في الدقيقة 68، فيما سجل أهداف سيتي ليروي ساني في الدقيقة 40، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 84، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة اﻷولي من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وهذه أول خسارة لمانشستر سيتي منذ بداية الموسم، ليتجمد رصيده عند 62 نقطة، بفارق 15 نقطة عن كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، والأول يختتم الجولة بملاقاة ستوك سيتي يوم الإثنين