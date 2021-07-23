هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يسطران تاريخًا جديدًا لمصر في أوليمبياد طوكيو 2020

وتشارك مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بقوام 133 رياضيًّا ورياضية.

كتبت هداية ملاك وعلاء أبو القاسم التاريخ لمصر في حفل افتتاح أوليمبياد طوكيو 2020، حيث حملت هداية علم مصر، لأول مرة في تاريخ مصر الأوليمبي. وتقدمت هداية ملاك، التي ظفرت ببرونزية أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 في التايكوندو، وعلاء أبو القاسم الذي ظفر بفضية سلاح الشيش في لندن 2012 العلم سويًّا، البعثة المصرية في الملعب الأوليمبي، خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ مصر الأوليمبي التي يحمل فيها العلم في حفل الافتتاح لاعبان سويًّا.

وتشارك مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بقوام 133 رياضيًّا ورياضية.

وشهد الحفل بعض الحركات الرمزية للإشارة إلى تفشي فيروس كورونا والصعوبات التي يواجهها الرياضيان في سبيل الوصول للبطولة.