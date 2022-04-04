حرصت وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا استقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

وقد لاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة، والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.