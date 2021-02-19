هجوم نيابي عنيف على تامر أمين واتهامه بالعنصرية ضد الصعايدة

شن نواب البرلمان هجوما عنيفا ضد الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته الأخيرة عن أزمة الزيادة السكانية ، مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

وقال الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه المذاع علي إحدى القنوات الفضائية خلال الساعات الماضية إن أبناء وبنات الصعيد والريف هناك ناس يقوموا بالخلفة “علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات “

من جانبه ، انتقد مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تصريحات تامر أمين ، قائلا :” ليته لم ينطق “.

وأضاف سالم :” خرج علينا الإعلامي تامر أمين في حديث ظن أنه يحلل و يشخص و ارتدى ثوب الخبير مواكباً دعوة رئيس الجمهورية لمعالجة المشكلة السكانية من جذورها .. و يا ليته لم ينطق “.

ووصف النائب في بيان أصدره اليوم الجمعة ، حديث تامر أمين بالعنصرية و الاستعلاء و السطحية التي لا تليق بإعلامي إبن إعلامي .

وتساءل وكيل خطة البرلمان :” من قال لك أن خادمات بيوت القاهرة هن من بنات الصعيد ( مع كل التقدير و الاحترام لمهنة عاملة المنزل فهي مهنة شريفة و محترمة مثل أي مهنة أخرى) ؟”.

وتابع :”هل لديك إحصاء بأن خادمات المنازل هن من بنات الصعيد الذين يقذفهم أهاليهم للتكسب من ورائهم أم أنك تتعمد التحقير من أهل الصعيد و الطعن في كرامتهم؟”، وهل أهل الصعيد الذين ضرب رئيس الجمهورية بهم المثل و القدوة في الرجولة و الكرامة و الصبر لتحقيق الهدف عندما أراد أن يعطي نموذج لما سوف يفعله بعد انتخابه لتحقيق نهضة مصر” .

وطالب سالم تامر أمين بمراجعة لقاء الرئيس مع لميس الحديدي و إبراهيم عيسى.. فهل فهمت يا تامر هذا المعنى و هل وعيته قبل أن تنطق بما نطقت به ؟

وتابع : هل قادتك سطحية التناول و الرغبة في التنظير دون علم بجذور المشكلة إلى إهانة المجني عليه دون المساس بالجاني الحقيقي و الآن أسألك:

هل وفرت حكوماتنا السابقة فرص تعليم و حياة و عمل كريمة لأهالي الريف و الصعيد في بلادهم كما وفروها لأمثالك في القاهرة.

و بالرغم من ذلك تركوا بلادهم و قبلوا بالمهن البسيطة ليقتاتوا منها؟

أين الإستثمارات و المصانع و الشركات من أهالي الصعيد و الريف الذين تحقر من شأنهم و تتاجر بآلامهم و صبرهم ؟

كان أجدر بك أن تقرأ وتفهم و تعلم أن الرئيس عندما أشار إلى علاج المشكلة السكانية كان قد بدأ قبل حديثه هذا بالعمل بكل طاقة الدولة لتغيير واقع البسطاء في الريف و القري و الصعيد من خلال مشروع قومي عملاق ربما لم تسمع عنه اسمه مشروع “حياة كريمة” يشمل كل قرى و نجوع مصر و هو الآن يستنفر جهود الشعب معه لإصلاح ما عجز عنه السابقون و لا يحقر من شأن الناس كما فعلت أنت يا تامر .

إن من يتحدث بهذا الحديث البغيض عن بنات الصعيد و أبنائه لابد أن يوقفهم الوطن عند حدهم قبل أن يشعلوا الفتنة .

من أجل مثل هذا الحديث شرع مجلسنا الموقر قوانين تحاكم إشاعة الأخبار الكاذبة و تكدير السلم العام و إشاعة الفتنة بين المواطنين.

واختتم سالم بيانه ، قائلا : ” سيأتي بك أبناء الصعيد أمام كل المحافل القانونية و سنستخدم أدواتنا الرقابية لمحاسبتك على ما جهلت به علينا في حديثك “.

كما قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن ما قاله المذيع تأمر أمين من أن “في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات” هو قول “ساقط” من شخص”يهذي”ولا يدري مايقول.

وأضاف بكري في تصريحات اليوم، أن تصريحات تامر أمين سلوك “عنصري” من مذيع يفترض أنه يراجع مايقول، لأنه بهذه الطريقة يطعن في قيم وأخلاق “بنات الصعيد”، اللاتي هن أشرف من الشرف، كما يثير الفتنة في المجتمع.

وتابع النائب: “يبدو أن المذيع تامر أمين يحتاج إلى درس في أخلاق وشرف وكرامة بنات الصعيد لأنه يجهل مايزخر به قاموس الصعايدة من حرص على البنات والحفاظ عليهن في مواجهة القيم الفاسدة والمستوردة وأن أهل الصعيد لايقبلون علي بناتهن العمل كـ “خادمات”حتي لوماتوا من الجوع.

واختتم : “عاوز بالمناسبة الناس تشوف كيف ينظر رئيس الدولة لقيم وكرامة أبناء الصعيد،لابينما ينظر هذا الشخص تلك النظرة الرخيصة والكاذبة”.

كما أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، رفضه لحديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة “علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات ” ، متناسياً أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف ما بين مسئولين تشريعيين وتنفيذيين وأصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى .

وتقدم رضوان في بيان أصدره اليوم الجمعة بصفته التشريعية ولكونه صعيدياً معتزاً بأصوله الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن .

وأكد رئيس لجنة حقوق إنسان البرلمان أن الإعلامي تامر أمين اختصر واجتزأ تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية والتي نصت علي ضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات علي واقعة التنمية في الشارع المصري طوال الفترة الماضية وعلي رأسها ملف الزيادة السكانية الذي تأثرت الدولة المصرية بشأنه كثيرًا ولازالت تعاني من تبعاته وتداعياته.

ولفت طارق رضوان إلي أن ما جاء في طيات الرئيس عن نقل هذه الإشكاليات لذهن المواطن المصري عبر مشاركته المختلفة بافتتاحات المشروعات القومية والقيام بالشرح للأبعاد المترتبة علي الهواء مباشرة لتكون الصورة واضحة لدي المواطن، كما يتحدث عن دور الأجهزة المعنية في التوعية بهذه الإشكاليات والتحديات للشروع في حلها في إطار حزم وبرامج تنمية متساوية جغرافيًا لضمان توزيع الموارد والخدمات ضماناً لحصول جميع طوائف الشعب عليها كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وطالب رئيس حقوق البرلمان الإعلامي تامر أمين بمراجعة تصريحاته وما يتمخض به من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي .