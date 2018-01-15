هجوم نواب الصعيد علي وزير التنمية المحلية.. وعبد العال: لم تسعفه الكلمات

نائب سوهاج : بداية غير مبشرة ..ونائبة المنيا تطالب باعتذار فورىياسمين فوازتصدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لحملة الهجوم التي شنها النواب الصعايدة على اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، بسبب تصريحاته حول أبناء الصعيد الذين وصفهم بأنهم السبب في "عشوائية القاهرة".&nbs

نائب سوهاج : بداية غير مبشرة ..ونائبة المنيا تطالب باعتذار فورى





ياسمين فواز

تصدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لحملة الهجوم التي شنها النواب الصعايدة على اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، بسبب تصريحاته حول أبناء الصعيد الذين وصفهم بأنهم السبب في “عشوائية القاهرة”.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إنه يعرف اللواء أبو بكر الجندى جيدا، ويعرف أنه منضبط ولم تسعفه الكلمات في ذلك المجال، ورفض طلب النواب للحديث، قائلا: “الرسالة وصلت”.

يأتي ذلك في أعقاب رفض نواب الصعيد لتصريحات الوزير، مطالبين بتقديم اعتذار فورى أمام النواب.

وقالت النائبة سحر صدقى، عن محافظة المنيا، إن أبناء الصعيد مجتهدون ولا يتسببون في أي عشوائية، وأشارت إلى أن أغلب أعضاء المجلس من الصعيد.

وطالبت الوزير بالاعتذار فورا لأهالي الصعيد، مؤكدة أن 90% من أعضاء البرلمان من أبناء الصعيد، وأن جمال عبد الناصر صعيدى، ورجال الأعمال والمثقفين والأطباء والمهندسين هم أبناء الصعيد.

وقال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن تصريحات الوزير بها جزء من الصحة، وإنه لم يقصد الإساءة للصعيد، فهذه الظاهرة جاءت بسبب قلة التنمية وإهمال الصعيد، لفترة طويلة، وطالب بأن تكون هذه البداية لتنمية صعيد مصر لصالح الأمن القومى المصرى.

من جانبه انتقد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، تصريحات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية الجديد والذي وصف الصعايدة بانهم سبب العشوائيات في مصر، مؤكدًا أن تصريحاته عنصرية وبداية غير مبشرة بالخير.

وقال أبو زهاد ان تصريحات الوزير تسببت في استفزاز جميع ابناء الصعيد، لذلك وجب عليه الاعتذار أمام نواب الصعيد، مضيفًا ” أن ابناء مصر كلهم واحد لا فرق بين من جاء من الفلاحين ولا من جاء من الصعيد ، لذلك تصريح الوزير عن الصعايدة لا يمكن أن يخرج من رجل مسؤول يعلم مهام وظائفه”.

وأوضح “أبو زهاد” أن الوزير لا يعلم أن الصعيد أخرج قائدة الفكر والسياسة والرأي والدين في العصر الحديث، فمن الصعيد رفاعة الطهطاوي، وطه حسين ، وعباس العقاد ، وجمال عبد الناصر والدكتور أحمد الطيب والدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وعمر سليمان، والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والمشير طنطاوي والالاف من ابناء الصعيد غير هؤلاء العظام الذي لا يسع المجال لذكرهم الآن.

وتساءل “أبو زهاد” لماذا نجد تصريحات بعض الوزراء تجاه أهالي الصعيد مليئة بالعنصرية ؟وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، مؤكدًا أن وزير التنمية المحلية كان المفروض عليه أن يتحدث عن سبل تنمية الصعيد وعن خطط الوزارة لمواجهة مشاكل أهالي الصعيد وليس على أنهم سبب وجود العشوائيات في مصر.

وأشار إلى أن الصعيد صاحب الأرقام المخيفة بكافة الأمراض والأزمات والفقر والجهل ويجب مواجهته هذه الازمات وليس التطاول على ابنائه، مؤكدًا أن ابناء الصعيد لن يقبلوا هذه العنصرية من هذا الوزير او من غيره.