هجوم ليفربول يتصدر قائمة الأقوى فى التشامبيونزليج

على المصرى يتصدر الثلاثى الهجومى لليفربول الإنجليزى، المكون من المصرى محمد صلاح و قائمة الهجوم الأقوى فى دورى أبطال أوروبا موسم 2017-2018، متفوقا على الثلاثى الهجومى لباريس سان جيرمان الفرنسى، وريال مدريد الإسبانى، وبايرن ميونخ الألمانى، ومانشستر سيتى الإنجليزى.وسجل هجوم الريدز خلال لقاءاته

على المصرى

يتصدر الثلاثى الهجومى لليفربول الإنجليزى، المكون من المصرى محمد صلاح و قائمة الهجوم الأقوى فى دورى أبطال أوروبا موسم 2017-2018، متفوقا على الثلاثى الهجومى لباريس سان جيرمان الفرنسى، وريال مدريد الإسبانى، وبايرن ميونخ الألمانى، ومانشستر سيتى الإنجليزى.

وسجل هجوم الريدز خلال لقاءاته هذا الموسم بالتشامبيونزليج، 28 هدفا، سجل منهم الدولى المصرى محمد صلاح، سبعة أهداف، يحتل بهم المركز الرابع فى قائمة جدول ترتيب هدافي المسابقة، التى يتصدرها البرتغالى كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسبانى، برصيد 11 هدفا.

ويأتى هجوم باريس سان جيرمان فى المركز الثانى، برصيد 26 هدف، وريال مدريد فى المركز الثالث، برصيد 20 هدف، وبايرن ميونخ فى المركز الرابع برصيد 18 هدف، ويأتى مانشستر سيتى فى المركز الخامس، برصيد 18 هدف أيضا.