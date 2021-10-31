سيـــاســة

هجوم في البرلمان ضد«مصطفي بكري» ومطالب بتقديم إستقالته وإحالته للقيم

هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي"
ياسمين فواز 12:31 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 12:31 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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هاجم نواب البرلمان ، وعلي رأسهم زعيم الأغلبية البرلمانية النائب مصطفي بكري الذي اعترض علي رفض رئيس المجلس  محاولته  الحصول على الكلمة  لتوجيه بيان عاجل،في افتتاحية الجلسة العامة اليوم الأحد ، بقوله:” هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي” ، مطالبين بإحالته إلى لجنة القيم لاهانته المجلس  أو تقديم استقالته منه .

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية.

ورفض المستشار حنفي جبالي محاولات بكري الحصول علي الكلمة ، لعدم تسجيله علي التابلت وهو ما اعترض عليه الأخير ، قائلا :” هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي”.

من جانبه ، رفض أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل.

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وقال أشرف رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على “التاب” وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وقال أشرف رشاد: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.

وتابع النائب: هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية.

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ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية.

كما اعترض النائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب  علي ما قاله النائب مصطفي بكري اثناء مطالبته  للحديث في افتتاح الجلسة العامة لالقاء بيان عاجل ، مؤكدا أن هذا ليس مجلس .

وأضاف عبد الونيس خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم :” أن النائب مصطفي بكري مصمم علي التعامل بأنه استاذ ونحن تلامذه وانا كان هناك وضع خطأ في الماضي فإنه لن يستمر للابد”.

وايده في حيثه النائب حسن المير عضو البرلمان :” وقال نواب المجلس يعملون من من 10 صباحا وحتي 10 مساءا ويقر تشريعات في صالح المواطن المصري “.

وأضاف المير :” اذا لم يكن المجلس يعجب النائب الزميل فعليه تقديم استقالته واحنا نقبلها ” ، واستطرد :” نحن مؤتمنين علي أمن هذا البلد ويجب أن تكون الصورة محترمة ولكني حزين مما يقوم به الزميل من إهانة  للمجلس في الفضائيات..ولو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته “.

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وأضاف أنه وفقا لنص المادة 361 من اللائحة الداخلية المنظمة للمجلس ، فإن من المفترض أن يحال الزميل للجنة القيم لاهانته المجلس ، قائلا :” اهانة المجلس حتفيدك ايه ومش حتقلل من المجلس في حاجة.

و حاول ” بكرى ” االحصول على الكلمة و الرد على النواب واقفا الا ان المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس علق قائلا موجها حديثه لـ” بكرى ” قائلا : ” اجلس مكانك سيادة النائب ليس لك الحق في الرد الا على امر يمس شخصك اجلس من فضلك ” . و رد بكرى باشارة من يده تعنى :” مينفعش كده “.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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