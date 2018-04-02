هجوم عنيف للنواب على وزير التنمية المحلية والمطالبة بإقالته

ياسمين فواز:افتتحت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بهجوم عنيف من الأعضاء ضد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، بسبب التصريحات التى أكد فيها أنه يلقى بطلبات النواب فى الزبالة، مطالبين بإقالته من منصبه.وقال النائب حسين فايز أبو الوفا، إن أعضاء البرلمان عهدوا من ال

ياسمين فواز:



افتتحت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بهجوم عنيف من الأعضاء ضد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، بسبب التصريحات التى أكد فيها أنه يلقى بطلبات النواب فى الزبالة، مطالبين بإقالته من منصبه.



وقال النائب حسين فايز أبو الوفا، إن أعضاء البرلمان عهدوا من اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وهو يسب الصعيد مرة ويسب الوطن فى صورة النواب مرة أخرى، مضيفا “لا يُعقل أن تُلقى طلبات المواطنين فى الزبالة ولا نريد الاعتذار ويجب إقالته، كما أنه حرض رؤساء المدن على النواب، ورئيس مدينة دشنا يرفض التعامل مع النواب”.



فيما وجه النائب إيهاب عبد العظيم، رسالة لوزير التنمية المحلية قال فيها “أحسنلك إنك تاخد شنطتك وتروح والموضوع انتهى”.



وطالب النائب محمود الضبع، رئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير التنمية المحلية، ردا لحق النواب بالكامل، مضيفا “الرئيس يقوم بمجهودات وأحد الوزراء يقوم بزعزعة الأمن القومى الداخلى للوطن، ما حدث من اللواء أبو بكر الجندى فى حق أعضاء البرلمان لم يحدث فى تاريخ الحقيبة الوزارية لوزارة التنمية المحلية بالكامل”.



وطالب النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، بضرورة إقالة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، بسبب تصريحات الزبالة، ومن ثم عرضه على طبيب نفسى لمعرفة سبب تجاوزاته فى حق البرلمان وصعيد مصر.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبدالعال، مؤكدا ضرورة الإقالة لهذا الوزير، مشيرا إلى أن ما تم من جانبه هو تحريض على ارتكاب الأخطاء وعدم التعاون مع مؤسسات الدولة قائلا: “استمرار هذا الوزير يضر الأمن القومى”.