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هجوم سيبراني يعطل شبكة السكك الحديدية في إيران

تسبب الهجوم السيبراني في إلغاء وتأخر المئات من خطوط السكك الحديدية في إيران
أيمن عزام 11:38 م, الجمعة, 9 يوليو 21 11:38 م, الجمعة, 9 يوليو 21

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اخترق متسللون عبر الإنترنت شبكة السكك الحديدية في إيران، ما أدى إلى إرباك وتعطيل الخدمات، بحسب وكالة بلومبرج.

تعطل شبكة السكك الحديدية

وتحدث التلفزيون الإيراني الرسمي عن هجوم سيبراني أدى إلى ما وصف بـ”الفوضى غير المسبوقة”، وتسبب الهجوم السيبراني في إلغاء وتأخر المئات من خطوط السكك الحديدية في إيران.

وبادرت محطات القطار في إيران إلى عرض إخطارات بالتأخير والإلغاء عن طريق الشاشات، وكتبت أن الأمر ناجم عن هجوم سيبراني.

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وأوضح التلفزيون الإيراني أن الهجوم أثر على أجهزة الحاسوب التابعة لنظام السكك الحديدية في إيران، كما أثر أيضًا على مداخل المحطات وأكشاك التذاكر.

وعلى الساعة السابعة والخمسين دقيقة بتوقيت طهران، لم يكن الموقع الإلكتروني لشركة السكك الحديدية في البلاد يعرض الصفحة.

وفي يوليو 2020، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إن إيران تواجه المئات من الهجمات السيبرانية التي تستهدف بنيتها التحتية، بشكل يومي.

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وقال موسوي، وقتئذ، إن الولايات المتحدة هي المشتبه فيه الأول، لكن طهران لم تنح باللائمة على واشنطن، مؤخرا، عندما تعرضت لحوادث سيبرانية.

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بقلم أيمن عزام

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