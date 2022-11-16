هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسئول دفاعي لم تحدده أن ناقلة نفط تابعة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان مساء الثلاثاء.

أفادت الوكالة اليوم الأربعاء أن الناقلة كانت ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة “إيسترين باسيفيك شبينغ” (Eastern Pacific Shipping) المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيدان عوفير، ومقرها سنغافورة.

وشوهدت السفينة آخر مرة في موقعها في خليج عُمان مساء الثلاثاء، وفقاً لبيانات تتبع السفن جمعتها بلومبرج.

قال الأسطول الأميركي الخامس، المتمركز في البحرين، وعمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تراقب الشحن في المنطقة، إنهما على علم بحادث شحن في خليج عمان.

وقال متحدث باسم الأسطول الخامس، المسؤول عن العمليات البحرية الأميركية في المنطقة، إنه يراقب الوضع وقد يقدم تحديثات لاحقاً.

لم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

يذكر أن خام برنت ارتفع قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 93.75 دولار للبرميل عند الساعة 5:09 مساءً في سنغافورة يوم الأربعاء.