هجوم الفدية الخبيثة يوقف الإنتاج في بعض مصانع رينو

وكالات:أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لتصنيع السيارات، السبت، أنها أوقفت الإنتاج في عدد من مصانعها، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف حواسيبها.وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مجموعة "رينو"، قررت إيقاف الإنتاج في عدة مصانع في فرنسا كتدبير احترازي لمنع انتشار فايروس "الفدية الخبيثة".في س

وكالات:

أعلنت شركة “رينو” الفرنسية لتصنيع السيارات، السبت، أنها أوقفت الإنتاج في عدد من مصانعها، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف حواسيبها.





وحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن مجموعة “رينو”، قررت إيقاف الإنتاج في عدة مصانع في فرنسا كتدبير احترازي لمنع انتشار فايروس “الفدية الخبيثة”.

في سياق متصل، أعلنت شركة “نيسان” اليابانية لإنتاج السيارات تعرض مصنعها في بريطانيا للهجوم الإلكتروني ذاته.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن “مثل العديد من المؤسسات، تعرض مصنعنا في بريطانيا لهجوم الفدية الخبيثة. وتأثرت بعض أنظمتنا من الهجوم منذ مساء الجمعة”.

وتعرضت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في نحو 100 دولة، أمس الجمعة، لهجوم برمجيات “الفدية الخبيثة”.

وشفر البرنامج بيانات أجهزة الكمبيوتر وطالب بمبالغ مالية ما بين 300 و600 دولار كي تعود الأجهزة للعمل بشكل طبيعي.