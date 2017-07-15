هجوم إرهابي يستهدف 5 من رجال الشرطة.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهو عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم السبت 15 يوليوأخبار مصر* استشهاد خمسة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي بالبدرشين.* وضع حجر أساس أول كنيسة قبطية مصرية في أوغندا.* مشاورات سياسية لشكري بالسودان نهاية الشهر الحالي.* وزير الإعلام السعودي لـ”أخبار اليوم&

متابعات:

تقدم بوابة المال أهو عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم السبت 15 يوليو

أخبار مصر

* استشهاد خمسة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي بالبدرشين.

* وضع حجر أساس أول كنيسة قبطية مصرية في أوغندا.

* مشاورات سياسية لشكري بالسودان نهاية الشهر الحالي.

* وزير الإعلام السعودي لـ”أخبار اليوم”: نقف مع مصر في خندق واحد لدحر الإرهاب ومن يموله.

* الشارع المصري في صوت واحد: تضحيات الجيش والشرطة “تاج” على رءوس المصريين.

* وزير الكهرباء لـ”الجمهورية”: 20% فائضًا في الاستهلاك اليومي.. رغم الموجة الحارة.

الأهرام

* استشهاد خمسة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي بالبدرشين.

* الأزهر: ندعم الجيش والشرطة في مواجهة قوى الظلام.

* مفتي الجمهورية: الجماعة الإرهابية تتخبط.

* محافظ الجيزة: إرادة الشعب المصري ستنتصر.

* اللواء نور الدين: نحتاج مزيدًا من كاميرات المراقبة وتطوير السلاح.

* مقتل سائحتين وإصابة 4 في الغردقة.

* ألمانيا تدين حادثي البدرشين.. والاعتداء على السائحين في الغردقة.

* المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الليبية لـ”الأهرام”: قطر مسئولة عما يحدث في ليبيا.. والإخوان سبب خراب ودمار البلاد.. استفدنا ماديًا ومعنويًا من الضربات المصرية للإرهابيين في “درنة”.

* وضع حجر أساس أول كنيسة قبطية مصرية في أوغندا.

* “النمنم” ينفي أي تدخل في جوائز الدولة.

* “النقد الدولي”: البرنامج المصري حقق الاستقرار واستعاد الاحتياطي.

* الشرقاوي: مليار جنيه عائدًا لمشروع “مصر مول”.

* منحة مصرية لتنفيذ مشروعات للري ومياه الشرب بكينيا.

* 2.8 مليار جنيه لتجديد شبكة توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

* 33 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب والصرف بالجيزة.

* 31 أغسطس آخر موعد لتقنين وضع اليد على أراضي الإسكندرية.

* نقل الحاويات من ميناء السخنة إلى 6 أكتوبر بالقطارات.

* بعد ارتفاعه لأكثر من 11 ألف جنيه.. حرب إتهامات بين منتجي وتجار الحديد.

* 4.5 جنيه ضريبة القيمة المضافة على جرام الذهب.

* منظومة جديدة للتغذية المدرسية بضوابط ورقابة مشددة.

* خالد عبدالعزيز في حوار مع “الأهرام”: مصر عبرت عنق الزجاجة رياضيًا ولغة الإنجازات تتحدث عن نفسها.

* القمة 114 تنتظر بطلًا جـديدًا.. الأهلي يبدأ معسكرًا مغلقًا اليوم.. والزمالك يرتب أوراقه للمواجهة.

أخبار اليوم

* مشاورات سياسية لشكري بالسودان نهاية الشهر الحالي.

* دراسة حديثة لمعهد الدراسات الإستراتيجية الأمريكي تؤكد: الزعامة.. حق مصر المشروع.. القاهرة الأجدر لقيادة العالم العربي تاريخيًا وثقافيًا وعسكريًا.

* وزير الإعلام السعودي لـ”أخبار اليوم”: نقف مع مصر في خندق واحد لدحر الإرهاب ومن يموله.

* مشروع قانون للقضاء على ظاهرة الثأر تناقشه اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.

* إجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدًا لتحديد أعداد المقبولين.

* المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات: احذروا ‫‬مطبات القبول الجغرافي والإقليمي وانتبهوا لقواعد تقليل الإغتراب.

* 120 ألف طالب في أوُّلى مراحل التنسيق.. إنخفاض الحد الأدنى بجميع الكليات.

* 16 أغسطس أولى رحلات الحج البري.

* نقابة الصيادلة تكشف نقص أكثر من ألف دواء.

* صندوق النقد يتوقع إنخفاض التضخم ويؤكد مساندة الإقتصاد المصري.

* د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في حوار لـ”أخبار اليوم”: أسعار الشرائح الجديدة عادلة.. والأرقام لا تكذب.. لأول مرة.. مصر تصل لمنطقة الأمان باحتياطي ضخم في الكهرباء.

* المهندس طارق قابيل: الصين توافق على دخول العنب المصري.

* البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم التصنيع الزراعي.

* بلتون: البنك المركزي رفع الفائدة 200 نقطة لجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

* رئيس بنك التنمية الصناعية: مليار و832 مليون جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* مدينة الروبيكي.. تضع ختم العالمية على الجلود المصرية.

* إحالة 25 سائقًا للنيابة وغرامة 500 جنيه لتلاعبهم بتعريفة الركوب.

الجمهورية

* هجوم إرهابي على سيارة شرطة بالبدرشين.. استشهاد أمين شرطة وأربعة مجندين في مدخل أبوصير.. 3 ملثمين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا الرصاص على شرطة السياحة.

* الأزهر يدين العملية الإرهابية.. المفتي: ماضون لاجتثاث التطرف.

* مساجد الإسكندرية: خونة.. ولاعلاقة لهم بالإسلام.

* الشارع المصري في صوت واحد: تضحيات الجيش والشرطة “تاج” على رءوس المصريين.

* سفارة ألمانيا بالقاهرة: لا تحذيرات من السفر إلى مصر.

* غدًا.. المرحلة الأولى للثانوية.. 96.3% علوم و80% أدبي.. 97.5% للطب و96.3% صيدلة و95% للإقتصاد والعلوم والسياسية و94.5% إعلام.

* وزير الكهرباء لـ”الجمهورية”: 20% فائضًا في الاستهلاك اليومي.. رغم الموجة الحارة.

* وزير البترول في تصريحات خاصة لـ”الجمهورية”: البتروكيماويات قاطرة الأمل بعائد 4 مليارات دولار سنويًا.

* وزير الري: تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتشغيل مشروعات المياه.

* وزير الاتصالات: تحسين خدمات المحمول والإنترنت في الوادي الجديد وحلايب وشلاتين وجبل الجلالة والأسمرات.

* في إتفاقية جماعية يشهدها سعفان.. 18 مليون يستفيدون.. في علاوة القطاع الخاص.

* 184 مليار جنيه فاتورة ترويض صناعات “بير السلم”.. الإتربي: 20% من محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة.

* نائب وزير الإسكان: 600 مليون جنيه تعويضات أهالي ماسبيرو خلال أيام.

* “طوارئ” في انتظار القمة.. إتحاد الكرة: لا زيادة في أعداد الجماهير.. وكشوف خاصة للحضور.