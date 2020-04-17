«هجمة مرتدة» و«خيط حرير» و«القاهرة كابول».. مسلسلات تخرج من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة

نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت على مختلف مجالات الحياة بمصر وخارجها

حالة من الإحباط يعيشها صناع بعض مسلسلات هذا العام، بسبب عدم القدرة على وجودهم بالسباق الرمضاني 2020، نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت على مختلف مجالات الحياة بمصر وخارجها.

خرج مسلسل هجمة مرتدة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري من السباق الرمضاني قبل بدء شهر رمضان بأسبوعين.

وكان من الأعمال الدرامية التي ينتظرها الكثيرون، خاصة بعد الإعلان عن وجود عز وهند معًا في عمل فني جديد بعد فيلم الممر الأخير الذي قدماه معًا وحقق نجاحا كبيرا في دور السينما.

كما خرج أيضًا مسلسل خيط حرير الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، وكان سيشهد عودة قوية لها في الدراما التليفزيونية، وراهنت عليه في رمضان بعد إخفاقها رمضان الماضي في مسلسل “البرنسيسة بيسة” وانتقاد الكثيرين لها.

وكذلك في اللحظات الأخيرة خرج مسلسل “القاهرة كابول” من الموسم الرمضاني 2020، حيث كان سيشهد عودة كل من الفنان خالد الصاوي للدراما المصرية بعد غياب 3 سنوات، والفنان طارق لطفي بعد غيابه عن مواسم رمضان الماضية.

محمود قاسم : خسارة كبيرة خروج مسلسلات مهمة من رمضان مثل عز والصاوي

قال الناقد محمود قاسم انه خسارة كبيرة خروج مسلسلات هامة مثل هجمة مرتدة لاحمد عز ومسلسل القاهرة كابول لخالد الصاوي ، لانهم فنانون مهمون ويقدموا دائما اعمال فنية جيدة وراقية.

واشار الى اننا نشعر بخسارة حقيقية حينما تخرج هذه الاعمال من موسم رمضان الهام ، لكن يمكن عرض مسلسل احمد عز خاصة انه يتحدث عن المخابرات المصرية في شهر يوليو القادم وقت الاحتفال بالثورة والانتصارات العظيمة.

ونوه ان الاعمال الفنية لايمكن ان تموت ابدا ، وهناك املا كبيرا الفترة المقبلة وكانت عودة خالد الصاوي للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات شيئا مميزا لكن ، ازمة كورونا ليست بسيطة وبالطبع هناك مسلسلات واعمال ستتاثر بها .

واضاف ان الدراما تستوجب ان يصور الفنانين في الاستوديوهات وليس في منازلهم ، وللاسف ازمة كورونا لاتسمح بذلك للكثيرين مثلما تم حبس نادية الجندي ونبيلة عبيد في بيروت حاليا بسبب عدم قدرتهم على العودة لمصر لوقف الطيران كلها ظروفا يجب ان يتحملها البعض هذه الايام .

خالد سرحان: خروجها سيعطيها فرصة لمشاهدتها بشكل أفضل

ويرى الفنان خالد سرحان ان خروج هذه المسلسلات من السباق الرمضاني ،سيعطي فرصة اكبر لباقي الاعمال الدرامية لتركيز الجمهور معها في شهر رمضان القادم.

ولفت الى ان عرض هذه المسلسلات خارج الموسم الرمضاني هذا العام ، سيكسبها فرصة جيدة لتحقيقها مشاهدة افضل من العرض في شهر رمضان المعروف بتكدس الاعمال الدرامية فيه.

وتابع قائلا ان اي مسلسل لو مصنوعا بصورة جيدة من حيث الموضوع والاخراج والتكنيك واداء الممثلين فيه ، سيحقق نجاحا كبيرا في اي وقت يعرض فيه، لاسيما انه اصبح هناك مواسم اخرى تعرض فيها المسلسلات بعيدا عن شهر رمضان وحققت هذه الاعمال نجاحا كبيرا مع الجمهور.

مجدي أحمد علي: لست متفائلًا بسرعة الانتهاء من تصوير المسلسلات

ويرى المخرج مجدي أحمد علي انه ضد السرعة الشديدة الذي يقوم بها صناع المسلسلات حاليا لمجرد ان ينتهوا فقط من التصوير قبل انتشار الفيروس بشكل كبير في اي وقت.

واكد انه غير متيقن ان تكون النتائج لهذه المسلسلات في شهر رمضان القادم جيدة من الناحية الفنية والجودة المطلوبة ، بسبب انهم يعملون بسرعة حتى ينتهون منها.

ولفت إلى أن خروج مسلسلات مهمة مثل هجمة مرتدة والقاهرة كابول وغيرها من السباق الرمضاني في اللحظات الاخيرة، سيعطيها فرصة قوية لتنفذ بصورة افضل الفترة المقبلة بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا وعودة الحياة بشكل افضل لنا جميعا في مصر .