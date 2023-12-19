هجمات الحوثيين ترفع أسعار النفط الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 79.11 دولار

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، معززة مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن أدت هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.

وبحلول الساعة 04:17 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.16 دولار بما يعادل 1.49% إلى 79.11 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير والذي ينتهي يوم الثلاثاء بنسبة 1.44 %، بما يعادل 1.04 دولار، إلى 73.51 دولارا.

أسعار النفط الثلاثاء

وارتفع سعر النفط الخام يوم الاثنين نحو اثنين بالمئة بعد تعرض سفينة مملوكة للنرويج لهجوم وقالت شركة بي.بي إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، مما أثار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. حوالي 12% من حركة الشحن العالمية تمر عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس.

وقال بيتر ساند، كبير المحللين في إكس ناتا:”يتم الآن إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح، ولكن هذا لن يضيف ما يصل إلى 10 أيام من وقت الإبحار فحسب، بل سيكلف ما يصل إلى مليون دولار إضافية من الوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا.”

على الرغم من أن الهجمات على الشحن البحري قد عززت علاوة المخاطر، إلا أن محللين آخرين أشاروا إلى أن الحوادث من غير المرجح أن تؤثر على العرض.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة النفطية “التأثير الفعلي على تدفقات النفط سيكون محدودا على الأرجح.” وأضاف أن “الهجمات لم تصب أي شيء من شأنه أن يتعارض مع الإنتاج”.

تأثير هجمات الحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن تشكيل فريق عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها متشددون يمنيون مدعومون من إيران، والتي عطلت التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.

وقال محللو جولدمان ساكس إنه من غير المرجح أن يكون لتعطيل التجارة تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال لأن فرص إعادة توجيه السفن تشير إلى أن الإنتاج لا ينبغي أن يتأثر بشكل مباشر.