هجمات الحوثيين بمضيق باب المندب تدفع شركة MSC Mediterranean لوقف رحلاتها عبر قناة السويس

قالت شركة الشحن العملاقة «MSC Mediterranean Shipping Co SA»، في بيان لها، إنها لن تعبر قناة السويس شرقًا وغربًا، بعد هجوم على إحدى سفن الحاويات التابعة لها في 15 ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتعرضت سفينة الحاويات «MSC PALATIUM III» للهجوم، أثناء عبورها البحر الأحمر بموجب عقد فرعي لخط ميسينا، وأوضح بيان الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن السفينة تعرضت لبعض الأضرار الناجمة عن الحريق، وتم إخراجها من الخدمة، وأنه ستتم إعادة توجيه بعض الخدمات لتمرّ عبر رأس الرجاء الصالح.

وقف عبور قناة السويس

ورغم التحذيرات الدولية واليمنية من مغبّة استمرار هذه الهجمات وخطرها المهدِّد للأمن الغذائي في اليمن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فإن جماعة الحوثيين قالت إنها مستمرة في مهاجمة السفن التي تزعم أنها متجهة من الموانئ الإسرائيلية أو إليها، بغضّ النظر عن جنسيتها.

من ناحية أخرى، قالت مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، اليوم السبت، إنها أوقفت مؤقتًا جميع سفن الحاويات التابعة لها عبر البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة، بحسب موقع رويترز.

وقالت المجموعة، ومقرُّها مرسيليا، في بيان: “الوضع يتدهور أكثر، والمخاوف بشأن السلامة تتزايد”.

وتابعت: “قررنا لذلك إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات CMA CGM في المنطقة، والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر، بأن تقطع رحلتها وأن تصل إلى المناطق الآمنة، مع البقاء في المياه الآمنة، وذلك بأثر فوري حتى إشعار آخر”.