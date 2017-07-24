هجرس: رفض متحدي الإعاقة بالجامعات مخالف للدستور

ياسمين فوازأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة، أن رفض كلية جامعية دخول طلاب من ذوى الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة بعض أقسامها مخالفة صريحة للدستور، ومناقض لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في شان إتاحة جميع الكليات لالتحاق الطلاب ذوى الإعاقة بها وضد توجه الدولة



ياسمين فواز

أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة، أن رفض كلية جامعية دخول طلاب من ذوى الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة بعض أقسامها مخالفة صريحة للدستور، ومناقض لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في شان إتاحة جميع الكليات لالتحاق الطلاب ذوى الإعاقة بها وضد توجه الدولة بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى توج مؤخرا بتخصيص عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت هجرس أنها فور اطلاعها على إعلان صادر عن مجلس كلية الآداب جامعة عين شمس يتيح فيه للطلاب من ذوى الإعاقات البصرية دخول 12 قسما من بين أقسام الكلية الـ17 تواصلت مع عميد الكلية الدكتورة سوزان قلينى، عضو المجلس القومي للمرأة، وأوضحت لها أن ما أقره مجلس الكلية يضرب بمواد الدستور المصرى عرض الحائط، لأنه ينافى مبدأ المساواة في الحق في التعليم الذى أقره الدستور وينافى ما نص عليه الدستور من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحصول على فرص تعليمية متساوية مع غيرهم من غير ذوى الإعاقة.

وأشارت النائبة هبة هجرس إلى أنها اتفقت مع الدكتورة سوزان قلينى على العمل سويا لتصحيح هذا الوضع ليتوافق مع نصوص الدستور لتصبح جميع أقسام الكلية متاحة لجميع الطلاب دون تمييز وإطلاق مبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تتماشى مع توجه الدولة وقيادتها السياسية بتخصيص 2018 كعام الأشخاص ذوى الإعاقة وتستهدف المبادرة جعل الكلية نموذج بين كليات الجامعات المصرية في تكامل الإتاحة داخلها لجموع الأشخاص ذوى الإعاقة.