هجرس : حكم إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك تاريخي

ياسمين فوازأشادت هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للاعاقة، بحكم المحكمة الادارية العليا بأحقية الشخص ذو الإعاقة فى استيراد سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، معتبرة إن الحكم تاريخى وسيكتب من نور في تاريخ حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم.وقالت إن الحكم يعكس ما نص عليه دستور م

ياسمين فواز

أشادت هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للاعاقة، بحكم المحكمة الادارية العليا بأحقية الشخص ذو الإعاقة فى استيراد سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، معتبرة إن الحكم تاريخى وسيكتب من نور في تاريخ حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم.

وقالت إن الحكم يعكس ما نص عليه دستور مصر 2014 من حقوق لابناء هذه الشريحة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على اعفاء من الجمارك في حال استيراد احدهم سيارة هو حق أصيل لهم وغير قابل للمساوة أو الاجتزاء.

وكانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة قد قضت بقبول طعن أحد المعاقين ضد وزير الصحة والقومسيون الطبى وبإلغاء قرار القومسيون الطبى العام فيما تضمنه من رفض منح أحد المعاقين سيارة طبية مجهزة طبياً معفاة من الضرئب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للطاعن باستيراد تلك السيارة شريطة أن تتفق هذه التجهيزات مع القيادة الآمنة والتحكم فى عجلة القيادة وأن يجرى فحص هذه التجهيزات بمعرفة لجنة فنية من مهندسى إدارة المرور المختصة , مع التأكد دوماً من عدم رفعها من السيارة بعد فحصها.