هجرس: حقوق ذوي الإعاقة لن تنقص في اللائحة التنفيذية للقانون

ياسمين فوازقالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أقره البرلمان -نهاية ديسمبر الماضى- إنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من الحقوق التى تم إقرارها.وأضافت هجرس، تعقيبًا على

ياسمين فواز

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أقره البرلمان -نهاية ديسمبر الماضى- إنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من الحقوق التى تم إقرارها.

وأضافت هجرس، تعقيبًا على تنظيم مجلس النواب -اليوم السبت- لاحتفالية خاصة بمناسبة إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور عدد من كبار المسئولين من بينهم وزراء الشئون القانونية، والنقل، والتعليم العالى، وعدد من الخبراء في مجال الإعاقة وعدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة: “أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والى أعطتنا مؤشر قوى لتضمين اللائحة التنفيذية لجميع الحقوق التى أقرها القانون هذا المؤشر هو مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان وأقرت فيها بجميع الحقوق”.

وحول ما أشيع مؤخرُا من نية الحكومة عدم تضمين كل الحقوق التى أقرت في القانون في اللائحة التنفيذية، بحجة اعتبارها أعباء مالية على الدولة لن تستطيع تحملها، أكدت هجرس أن مصر تتقدم إلى الإمام وملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من بين أكثر الملفات الحياتية التى شهدت تطور كبير السنوات الماضية، وهذا الملف يوليه الرئيس اهتمام خاص، ويدعمها بكل قوة، ومجلس النواب بإقراره القانون بكل ما يتضمنه من حقوق يسير على نهج الرئيس، والحكومة لن تخالفه.

وأشارت هجرس إلى أن وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم، هو ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أى حق أقر في القانون، وأننا كأشخاص ذوى إعاقة بما نقدمه من نجاحات كل يوم في جميع المجالات وبوعينا بحقوقنا وبانتهاجنا الطرق الشرعية للمطالبة بهذه الحقوق.