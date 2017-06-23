هجرس تشيد بالتزام النيابة الادارية بنسبة المعاقين في تعييناتها

ياسمين فوازقالت هبة هجرس عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومى للمرأة، إن قرار النيابة الادارية الالتزام بتخصيص نسبة 5% من أعداد فرص التوظيف المتاحة في مسابقة تعييناتها الجديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، أولى ثمار مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بالاشخاص ذوى الإعاقة والتى نجحت في اقرارها في البرلما

ياسمين فواز

قالت هبة هجرس عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومى للمرأة، إن قرار النيابة الادارية الالتزام بتخصيص نسبة 5% من أعداد فرص التوظيف المتاحة في مسابقة تعييناتها الجديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، أولى ثمار مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بالاشخاص ذوى الإعاقة والتى نجحت في اقرارها في البرلمان بدعم عدد كبير من النواب.

وأشارت هجرس إلى أن قرار النيابة الادارية بداية جيدة لتطبيق ما نص عليه القانون، متوقعة أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بتخصيص هذه النسبة ليس فقط خشية تعرض اى مسابقة تعيينات تجريها للبطلان، ولكن أيضا لإيمان الجميع بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة.

وطالبت النائبة المسئولين عن إجراء مسابقة التعيينات الجديدة بهيئة النيابة الادارية وهم يعيدون الآن تقييم نتائج المسابقة أن يتم تحقيق نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة في أعداد الوظائف المتاحة في المسابقة في كل محافظة منفردة حتى لا نفاجئ بحرمان أبناء محافظة من هذه النسبة على حساب أبناء محافظة أخرى عانى أبناءها من الأشخاص ذوى الإعاقة من التهميش لعقود طويلة.

وناشدت هجرس المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بمناسبة سحب النتائج المعلنة للمسابقة واعادة النظر فيها بان يتم تدارك توزيع نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة على المحافظات المختلفة وان يتم التوزيع وفقا للنطاقات الجغرافية بان تحصل كل محافظة منفردة على نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة من بين عدد الوظائف المتاحة لجميع أبناءها .