«هتوحشني يا مسمار».. إمام عاشور يودع طارق حامد بعد رحيله عن الزمالك

وجه إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، إلى طارق حامد، لتوديعه بعد قرار مجلس إدارة الزمالك برحيل الأخير، عن صفوف الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك أكد أن الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد قدما اعتذارًا رسميًا عن ماحدث منهما، وتم توقيع غرامة على كلاهما مع اتخاذ قرار برحيلهما.

وقال إمام عاشور خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على إنستجرام: طبعًا مهما اتكلم مش هعرف أوصفك أنت بالنسبة ليا، في كل وقت كنت بتقف جمبي برة الملعب وجوة الملعب وكل الكلام اللي كنت بتقوله ليا.

وأضاف عاشور: مهما اتكلم مش هعرف اديلك حقك، ربنا يكرمك ياحبيبي وأشوفك كويس علي طول ومدير الدنيا كلها عشان أنت تستاهل كل خير، هتوحشني يامسمار.

يُذكر أن الزمالك كان قد توّج بلقب كأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة مساء أمس الخميس.