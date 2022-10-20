«هتكسري الدنيا»..إيمي سمير غانم تساند شقيقتها قبل مسرحيتها الجديدة

حرصت النجمة إيمي سمير غانم على مساندة شقيقتها دنيا الساعات الأخيرة قبل انطلاق عرضها المسرحي الجديد ” آنستونا” مساء اليوم بإحدى مسارح 6 أكتوبر .
فقامت إيمي بنشر أفيش المسرحية الجديدة عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” وعلقت قائلة” ربنا يوفقك يا حبيتي وتكسري الدنيا”.
يذكر أن مسرحية آنستونا تعود بها دنيا سمير غانم للجمهور بعد غياب طويل ، بسبب حزنها لرحيل والديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز ، ويشارك في بطولتها كوكبة من الفنانين منهم بيومي فؤاد وكريم عفيفي وعمرو عبد العزيز وسامي مغاوري تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب .
وتقدم دنيا فيها بعض الأغنيات تأليف أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي .