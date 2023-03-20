هبوط 60% في أسهم كريدي سويس بعد صفقة الاستحواذ

سجلت أسهم بنك كريدي سويس السويسري انخفاضا بأكثر من 60%، خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين وهي الأولى في أعقاب إعلان “يو بي إس،” أمس الأحد شراء منافسه الأصغر “كريدي سويس”، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

وهبطت أسهم “كريدي سويس” 62.3%، بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) أمس الأحد أنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

وانخفضت أسهم (يو.بي.إس) 8.8%. وهبط مؤشر القطاع المصرفي 5.8%، في التعاملات المبكرة.