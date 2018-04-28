هبوط 6 بورصات عربية بقيادة دبى ومكاسب لمصر فى أسبوع

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى مع هبوط 6 بورصات بقيادة دبى والدوحة البحرين بينما صعد مؤشرا بورصتى مصر والكويت فقط .وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 680 نقطة أو ما يعادل 3.3 % ليرتفع إلى

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى مع هبوط 6 بورصات بقيادة دبى والدوحة البحرين بينما صعد مؤشرا بورصتى مصر والكويت فقط .

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 680 نقطة أو ما يعادل 3.3 % ليرتفع إلى 18363 نقطة بفضل مكاسب أسعار أسهم البنك التجاري الدولي بحوالى 2.8 % فى نهاية الأسبوع الماضى بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.12 % ليستقر عند 4810 نقطة.

وخسر مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 1.27 % لينزل إلى 3043 نقطة وأبو ظبى بأكثر من 0.75 % لينخفض إلى 4697 نقطة، بينما تراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة أقل بلغت حوالى 0.35 % ليتجاوز 8248 نقطة ليقترب من المستوى الذي سجله في أغسطس 2015.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.2 % ليصل إلى حوالى 9088 نقطة رغم أنه كسب حوالى 6.6 % منذ بداية العام وحتى الآن وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 2.9 % ليسجل 1263 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.78 % لينزل إلى حوالى 4722 نقطة.