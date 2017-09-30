هبوط 6 بورصات عربية بقيادة الكويت فى أسبوع

ومكاسب للقاهرةخالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة الكويت وبورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى، وسط تعاملات متواضعة لغياب المحفزات المالية.بينما صعد مؤشرا بورصتى القاهرة ومسقط فقط خلال هذه الفترة. وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى

ومكاسب للقاهرة



خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة الكويت وبورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى، وسط تعاملات متواضعة لغياب المحفزات المالية.

بينما صعد مؤشرا بورصتى القاهرة ومسقط فقط خلال هذه الفترة.

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية صعد بأكثر من 1.4 % ليتقدم إلى 13889 نقطة فى القاهرة مع انتعاش أداء شركات البناء والتطوير العقاري بقيادة شركة إعمار مصر للتنمية التى قفز سعر سهمها 6.6 % فى ختام نهاية الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت حوالى 0.7 % ليزداد إلى 5137 نقطة .

وهوى مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 2 % ليصل إلى 6680 نقطة والبحرين بحوالى 1.9 % لينزل 1283 نقطة بينما هبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.8 % ليسجل 3564 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1 % ليتراجع إلى 4397 نقطة .

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6 % ليصل إلى 7283 نقطة وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.6 % لينزل إلى 8312 نقطة ليتجه مرة أخرى إلى أقرب أدنى مستوى منذ خمسة أعوام .