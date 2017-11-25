هبوط 5 بورصات عربية بقيادة الدوحة فى أسبوع

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة والكويت خلال الأسبوع الماضى. بينما كسبت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها مصر بفضل شركة ابن سينا فارما، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، التى تعتزم جمع…

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة والكويت خلال الأسبوع الماضى.

بينما كسبت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها مصر بفضل شركة ابن سينا فارما، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، التى تعتزم جمع حوالى 1.6 مليار جنيه مصري (90.7 مليون دولار) من خلال طرح حوالي 40 % من أسهمها للبيع في ديسمبر المقبل .

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.87 % ليتجاوز 14106 نقطة مع صعود سعر سهم شركة بالم هيلز للتعمير 4 % وسعر سهم شركة السويدي إليكتريك 10 % مع نهاية الأسبوع .

وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بنقطة واحدة فقط ليصل إلى 3461 نقطة بفضل سهم شركة إعمار العقارية الذى كسب حوالى 0.8 % ليواصل تعافيه كما زاد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليسجل 1277 نقطة.

و هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من حوالى 1.1 % ليهبط إلى 7742 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة لينزل إلى 6239 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.9 % ليرتد إلى 4287 نقطة وهبط أيضا مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % لينزل إلى 6878 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 5086 نقطة .