هبوط 20% في صادرات السيراميك خلال 5 شهور

انخفضت صادرات السيراميك بنحو 20% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 58 مليون دولار، مقابل 72 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وكشف تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال” على نسخة منه أن ليبيا من أكبر الدول المستوردة للسيراميك المصرى بقيمة 21.3 مليون دولار، تلتها الأردن بقيمة 8.5 مليون دولار، ثم فلسطين بقيمة 3.6 مليون.

وصعدت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.