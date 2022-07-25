«هبوط 16 قطاعًا».. الأسهم السعودية تغلق الإثنين على تراجع

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.84% خاسرًا 100.92 نقطة ليغلق عند مستوى 11874.22 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسرًا 17.82 نقطة ليغلق عند مستوى 21038.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.8 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

تراجع الأسهم السعودية

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.57%، أعقبه المرافق العامة بنسبة 1.83%، يليه الأدوية بنسبة 1.81%، ثم السلع الرأسمالية بنسبة 1.57%، ثم البنوك بنسبة 1.39%، ثم الاتصالات بنسبة 0.9%، ثم السلع طويلة الأجل، والنقل بنسبة 0.88%، 0.82%، على التوالي.

و ارتفعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والتأمين، وإنتاج الأغذية، والخدمات الاستهلاكية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، 1.34%، 0.42%، 0.3%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 57 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “دار الأركان” بنسبة 7.44%، ثم سهم “جي آي جي” بنسبة 5%، ثم سهم “باعظيم” بنسبة 4.29%، وتراجع 145 سهمًا على رأسها سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة 9.89%، ثم سهم “النايفات” بنسبة 5.51%، ثم سهم “الخزف السعودي” بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم “دار الأركان” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 420.7 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.12% رابحًا 2.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1888.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 471.6 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين المال بنسبة نمو 14.07% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.87% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.67%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.82%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، وهبط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.37%، 0.21%، على التوالي.