هبوط ملحوظ لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الأسبوع

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بضغط بيعي للمستثمرين الاجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2% ليسجل مستوى 10347 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.3 إلى 1209 نقطة ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.20% إلى 1120 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد سجلت ارتفاعات جماعية قوية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 2.9%، ما يعادل 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 553.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

ويشار الى أن البورصة قد اختتمت تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.08% إلى 10554 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.34% إلى 1225نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% عند مستوى 1134 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.