هبوط مفاجيء للروبل بعد قرار جديد للبنك المركزي الروسي

تراجعت أسعار العملة الروسية المحلية “الروبل” عقب قرار للبنك المركزي الروسي ليتخلى عن مكاسبه في التعاملات المبكرة والتي تأتي عقب قرار الفائدة المفاجئ يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبعد أيام قليلة من مفاجأة خفض أسعار الفائدة، يبدو أن بنك روسيا المركزي يحمل في جعبته مزيدًا من المفاجآت للروبل الروسي والتي تنسحب على أداء العملة المحلية التي ترى السلطات الروسية أن ارتفاعها الأخير يلقى بضغوط عبلى الشركات الوطنية.

واتخذت روسيا مجموعة من القرارت لحماية الاقتصاد من العقوبات الأوروبية والأمريكية التي تم فرضها على الكيانات الروسية عقب قرار الأخيرة بغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكان الروبل ارتفع في وقت سابق من تعاملات اليوم الإثنين إلى مستويات قرب الـ 57 روبل للدولار ، بينما وصل إلى مستويات قرب الـ 58.5 روبل لليورو في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين.

كما نزل الروبل في حدود 2% إلى مستويات قرب الـ 58.2 روبل للدولار ومقابل 59.4 روبل مقابل العملة الأوروبية، بينما كان الروبل قد وصل إلى مستويات دون الـ 55 روبل للدولار قب قرار المركزي الروسي بشأن الفائدة.

وقال بنك روسيا اليوم الإثنين أن القرار يأتي بالتطبيع التدريجي للوضع في السوق المالية ، ومن أجل الحفاظ على الاتجاه نحو تخفيض قيمة الميزانيات العمومية للمؤسسات الائتمانية.

وأضاف بنك روسيا أنه بالنسبة للبنوك ذات الترخيص الشامل والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية ، ستكون الزيادة نقطة مئوية واحدة حتى 3٪ لجميع فئات الالتزامات القابلة للحجز بعملة الاتحاد الروسي.

وتابع البنك: “كما تمت زيادة المعايير الخاصة بالبنوك ذات الترخيص الشامل والبنوك ذات الترخيص الأساسي بمقدار نقطة مئوية واحدة وبنسبة 3 نقاط مئوية لمؤسسات الائتمان غير المصرفية ، حتى 5٪ لجميع فئات المطلوبات المحجوزة بالعملة الأجنبية”.