هبوط معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الثلاثاء بفعل تراجع أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج خلال جلسة التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء بفعل تراجع أسعار النفط، مع تفوق المخاوف من أن يحد ركود عالمي من الطلب على الوقود على المخاوف من نقص الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 % مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير الماضي مع تراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.2 % وسهم شركة الاتصالات المتكاملة بنسبة 1%.

ونزل سهم مجموعة تيكوم المملوكة للذراع الاستثمارية لحاكم دبي 6.4 % في أول تعامل على السهم في البورصة.

وكانت الشركة قد جمعت 1.7 مليار درهم (462.87 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها 625 مليون سهم عادي في طرح عام أولي بسعر 2.67 درهم للسهم.

لكن سهم دار التكافل ارتفع 6.1% بعد يوم من إعلان الشركة استكمال الإجراءات القانونية للاندماج مع شركة أبوظبي الوطنية للتكافل.

وخسر المؤشر القطري 0.4% مع تراجع سهم أكبر بنك في منطقة الخليج 1.2%.

ومن ناحية أخرى، أظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد القطري نما 2.5% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق رغم انخفاضه بشكل طفيف عن الربع السابق.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2% في طريقه للهبوط للجلسة الرابعة على التوالي متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 1.5% سهم رتال للتطوير العمراني 0.8%.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تخصيص 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم قليلا بنسبة 0.1% مدعوما بصعود سهم الشركة العالمية القابضة 0.7% وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.5%.