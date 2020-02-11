هبوط معظم بورصات الخليج تحت ضغط من نتائج أعمال ضعيفة

هبط سهم شركة زين السعودية للاتصالات ليسجل أكبر خسارة بين الشركات المدرجة في البورصة السعودية

هبطت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الثلاثاء، بقيادة بورصتي السعودية ودبي، بفعل نتائج أعمال ضعيفة صدرت عن الشركات.

وتراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 1% بقيادة أسهم البنوك، وسجل مصرف الراجحي هبوطًا بنسبة 2.6%.

وصدر بيان بالأرباح السنوية للبنك يشير إلى تحقيقه أرباحًا بقيمة 10.16 مليار ريال (2.71 مليار دولار) نزولًا من 3.77 مليار دولار في العام السابق.

وتقل هذه الأرباح عن متوسط تقديرات المحللين المقدرة بنحو 10.64 مليار ريال، حسب بيانات شركة رفينتف.

أكبر خسارة لـ«زين»

وانخفض سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بنسبة 9.9%، ليسجل أكبر خسارة من بين الشركات المدرجة على مؤشر البورصة السعودية.

وتعد هذه الخسارة هي الأكبر منذ مايو 2018، وكانت الشركة قد أنهت أمس محادثاتها مع وزارة المالية السعودية بشأن تحويل ديون الشركة المستحقة للوزارة إلى أسهم.

بورصة دبي

وهوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.8% تحت ضغط من تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2%، وهبوط سهم شركة داماك العقارية بنسبة 4.6% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تداوله.

وتكبدت شركة التطوير العقاري خسارة صافية بقيمة 36.9 مليون درهم (10.05 مليون دولار) في عام 2019.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا بقيمة 1.15 مليار درهم في 2018، حسب بيانات رفنيتف، وتعد هذه هي أول خسارة سنوية للشركة منذ عام 2010.

وارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 1.6% ليقدم بعض الدعم لمؤشر دبي.

بورصة أبو ظبي

وهوى مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.4% تحت ضغط من هبوط سهم اتصالات بنسبة 1.5% وسهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 0.6%.

وتراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 1% بقيادة أسهم البنوك وسجل مصرف الراجحي هبوطا بنسبة 2.6%.

وصدر بيان بالأرباح السنوية للبنك يشير إلى تحقيقه أرباحا بقيمة 10.16 مليار ريال (2.71 مليار دولار) نزولا من 3.77 مليار درهم في العام السابق.

وتقل هذه الأرباح عن متوسط تقديرات المحللين المقدرة بنحو 10.64 مليار ريال، حسب بيانات شركة رفينتف.