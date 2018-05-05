هبوط معظم البورصات فى أسبوع بقيادة دبى و الدوحة

خالد بدر الدين: هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة مصر والدوحة و دبى بينما صعد مؤشر بورصة مسقط فقط بنسبة طفيفة واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون أى تغيير.وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 530 نقطة أو ما يعادل حوالى 2.9 % لينزل إلى 17833 ن

خالد بدر الدين:

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة مصر والدوحة و دبى بينما صعد مؤشر بورصة مسقط فقط بنسبة طفيفة واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون أى تغيير.

وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 530 نقطة أو ما يعادل حوالى 2.9 % لينزل إلى 17833 نقطة مع تسجيل أسهم في بضعة قطاعات خسائر بما يصل إلى 5 % مع نهاية الأسبوع .

وتراجع أيضا مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 282 نقطة أو 3.1 % لينخفض إلى حوالى 8806 نقطة مع هبوط أسواق الأسهم في الشرق الأوسط فى نهاية الأسبوع الماضى ومع استمرار التوترات الجيوبوليتيكية بينما يلوح في الأفق خطر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشرسوق مال دبى العام انخفض بحوالى 95 نقطة أو حوالى 3.1 % لينزل إلى حوالى 2948 نقطة متأثرة بتراجع بورصات الأسواق الناشئة العالمية وانخفض سعر سهم شركة إعمار العقارية 3.7 % .

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 141 نقطة أو حوالى 1.7 % ليسجل حوالى 8107 نقطة وتراجع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 3 % وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما كان سهم الشركة التعاونية للتأمين الخاسر الأكبر بهبوط سعر سهمه 9.9 % بعد أن سجلت الشركة نتائج مالية مخيبة للآمال في الربع الماضى.

وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام هبط 140 نقطة أو حوالى 2.98 % ليرتد إلى 4557 نقطة وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 18 نقطة أو حوالى 0.4 % ليصل إلى حوالى 4792 نقطة.

ولكن مؤشر بورصة مسقط تقدم بنسبة طفيفة بلغت حوالى 4 نقاط فقط ليستقر عند 4726 نقطة ولم يطرأ أى تغيير على مؤشر بورصة البحرين ليظل مستقرا عند 1263 نقطة وهو نفس المستوى الذى توقف عنده فى نهاية الأسبوع السابق.