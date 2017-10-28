هبوط معظم البورصات العربية فى أسبوع ومكاسب لمصر

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة سلطنة عمان والسعوديةبسبب نتائج بعض الشركات التي خيبت توقعات المستثمرين، بينما ارتفع مؤشر البورصة المصرية فقط.وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.7 % ليصعد إلى 139

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة سلطنة عمان والسعوديةبسبب نتائج بعض الشركات التي خيبت توقعات المستثمرين، بينما ارتفع مؤشر البورصة المصرية فقط.

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.7 % ليصعد إلى 13955 نقطة مع تحقيق مكاسب معظم جلسات الأسبوع الماضى.

وتصدر مؤشر بورصة مسقط خسائر البورصات الخليجية برغم ارتفاع أسعار البترول إلى أكثر من 60 دولار للبرميل بهبوطه بأكثر من 2.14 % ليسجل 4958 نقطة وبعده مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.43 % لينزل إلى 6910 نقطة.



وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام العام بأكثر من 0.6 % ليصل إلى 3651 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.13 % ليهبط إلى 4467 نقطة و مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة تقريبا لينخفض إلى 6623 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.1 % ليستقر عند 1277 نقطة.