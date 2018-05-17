هبوط معظم البورصات العربية بقيادة الدوحة وأبوظبى.. وارتفاع السعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الخميس- بنسب متواضعة بقيادة بورصتي الدوحة وأبوظبى ومسقط، مع استمرار التوترات الجيوبوليتيكية، لكن ارتفع مؤشر بورصة السعودية فقط بنسبة ليست كبيرة، واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1273 نقطة.وذ

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الخميس- بنسب متواضعة بقيادة بورصتي الدوحة وأبوظبى ومسقط، مع استمرار التوترات الجيوبوليتيكية، لكن ارتفع مؤشر بورصة السعودية فقط بنسبة ليست كبيرة، واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1273 نقطة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هو الوحيد الذى حقق مكاسب 0.7 %، ليتقدم إلى 8017 نقطة، مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، بسبب مخاوف من هبوط صادرات النفط الإيرانية، مما يقلل الإمدادات إلى سوق تشهد بالفعل شحًا في المعروض.

وارتفعت أسعار الأسهم في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في السعودية، بقيادة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي صعد سعر سهمها 1.3 %، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي زاد سعر سهمها 1.2 %، وكسب سعر سهم شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.5 %.

وصعد سهم البنك الأول 0.6 % ليصل إلى 14 ريالاً في حجم تداول مرتفع، بعدما قفز 10 % -أمس الأربعاء- بعد أن توصل البنك الأول إلى اتفاق مبدئي غير ملزم للاندماج مع بنك ساب، الذي يدعمه إتش.إس.بي.سي، لخلق ثالث أكبر مصرف في المملكة بأصول قيمتها 77 مليار دولار.

وتباينت أسهم البنوك السعودية الأخرى، مع صعود سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 4.2 % بينما تراجع سعر سهم بنك ساب 3.3 % ليزداد إلى 30.88 ريال، ليواصل خسائره للجلسة الثانية، وارتفع سعر سهم بنك الإنماء 1.1 %.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.7 % ليصل إلى 8891 نقطة مع هبوط سعرى سهمي بنك الريان، وشركة أريد للاتصالات 2.3 % و1.3 % على الترتيب.

وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نفس النسبة ليصل إلى 16878 نقطة، بسبب خسائر لقطاع الاتصالات، منها سهم شركة جلوبال تليكوم، الذى هبط سعره 2.8 %، بينما تراجع سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات 1.2 %.

وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام 0.8 % ليسجل 4432 نقطة، مع تراجع سعر سهم شركة الدار العقارية 0.9 %، وارتد مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليصل إلى 4618 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.6 % لينخفض دون 2914 نقطة، مع هبوط سعرى سهمي شركة إعمار العقارية ووحدتها إعمار للتطوير 1.2 % و0.7 % على الترتيب.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 4766 نقطة.