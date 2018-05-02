هبوط معظم البورصات العربية بقيادة الإمارات وارتفاع طفيف للبحرين

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة بورصتى الإمارات دبى وأبوظبى بينما ظل مؤشر بورصة مسقط بدون تغيير عند 4731 نقطة ولكن مؤشر بورصة البحرين زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 1261 نقطة.وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر سوق مال دب

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة بورصتى الإمارات دبى وأبوظبى بينما ظل مؤشر بورصة مسقط بدون تغيير عند 4731 نقطة ولكن مؤشر بورصة البحرين زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 1261 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر سوق مال دبى العام هوى بحوالى 0.9 % ليسجل 3003 نقطة بسبب خسائر للأسهم العقارية ومنها سهم مجموعة إعمار مولز التى تراجع سعره بحوالى 4.9 % وسعر سهم شركة إعمار العقارية 1.4 % وسعر سهم شركة داماك العقارية 1.6 % .

وهبط أيضل مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.8 % لينخفض إلى 4635 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك أبوظبي الأول – أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية- بحوالى 1.2 % بينما هوى سعر سهم بنك الاستثمار 9.8 % .

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.7 % ليصل إلى 8099 نقطة بقيادة سهم مصرف الراجحي الذى هبط بحوالى 0.7 % ليسجل خسائر لجلستين متتاليتين رغم ارتفاع أرباحه خلال الربع الماضى للفصل التاسع على التوالي .

وخسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.7 % لينزل إلى 8953 نقطة مع هبوط أسعر أسهم شركتي الاتصالات أريد وفودافون قطر بأكثر من 4.6 % و3.1 % على الترتيب.

وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.7 % ليصل إلى 18173 نقطة مع هبوط سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.3 % وسعر وسهم شرك جلوبال تليكوم خسر حوالى 4.9 % .

بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 3 نقاط فقط ليسجل حوالى 4778 نقطة وإن كان ارتفع أمس بنسبة طفيفة أيضا بلغت حوالى نقطتين فقط .