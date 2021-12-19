هبوط معظم أسواق الأسهم في الخليج الأحد بسبب المخاوف من أوميكرون

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة تحت وطأة هبوط سهم مصرف الراجحي (SE:1120) 1.6 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية المنتجة للبتروكيماويات 2.6 في المئة.

انخفضت معظم مؤشرات أسواق الأسهم في منطقة الخليج في تعاملات اليوم الأحد وقادت سوق دبي الاتجاه النزولي لاهتزاز ثقة المستثمرين بفعل زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضحت دراسة أن خطر الإصابة مرة ثانية بأوميكرون يزيد أكثر من خمس مرات ولم تظهر أي بوادر على أن الإصابة به أخف من الإصابة بالسلالة دلتا وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في مختلف أنحاء أوروبا بما قد يهدد احتفالات نهاية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة تحت وطأة هبوط سهم مصرف الراجحي (SE:1120) 1.6 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية المنتجة للبتروكيماويات 2.6 في المئة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن دفاعات المملكة الجوية دمرت يوم الأحد طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن صوب مطار أبها الدولي في جنوب غرب البلاد.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 3.6 في المئة بفعل هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) أكبر البنوك 4.2 في المئة وسهم إعمار العقارية (DU:EMAR) القيادي بنسبة أربعة في المئة.

وكانت أسعار النفط الخام التي تعد من العوامل الرئيسية المحركة للأسواق المالية في الخليج قد انخفضت 1.50 دولار أي بنسبة اثنين في المئة إلى 73.52 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وانخفضت مؤشرات الأسهم العالمية يوم الجمعة بسبب مخاوف المستثمرين من تزايد الإصابات بأوميكرون وتحول بنوك مركزية كبرى للتشدد في معركتها مع التضخم.

وفي أبوظبي انخفض مؤشر السوق أكثر من اثنين في المئة مع تراجع بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 3.1 في المئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر المصري 0.9 في المئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر.

وكانت أسواق قطر والبحرين مغلقة لعطلة عامة.

وهبط المؤشر السعودي 1.3 في المئة الى 11160 نقطة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 2.3 في المئة إلى 8651 نقطة.

وتراجع مؤشر دبي 3.6 في المئة إلى 3157 نقطة.

ونزل المؤشر المصري 0.9 في المئة إلى 11566 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق العمانية 0.3 في المئة إلى 4043 نقطة.

وهبط المؤشر الكويتي 0.6 في المئة 7501 نقطة.