هبوط مشتريات المستثمرين يقلص الطلب العالمى على الذهب 8% فى الربع الثانى

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس إن التراجع الحاد في مشتريات المستثمرين أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على الذهب بنسبة 8% في خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب وكالة رويترز.

عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه مستودع آمن لتخزين الأموال في أوقات الاضطراب. وارتفع الطلب على الاستثمار فى الذهب في وقت مبكر من العام مع غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع التضخم بسرعة.

رفع أسعار الفائدة جعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى

بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة وهو ما زاد من خطر حدوث ركود ، وترتب عليها ارتفاع عائدات السندات ، مما جعل الذهب الذى لا يدر اعائدا أقل جاذبية ، وعزز الدولار ، وجعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب تبيع 38.8 طنًا فى 3 أشهر

وقال مجلس الذهب في تقريره الفصلي الأخير إن صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب باعت 38.8 طنًا من الذهب مرة أخرى في السوق خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

يعكس هذا البيع انخفاضًا في أسعار الذهب ، التي تراجعت إلى حوالي 1720 دولارًا للأوقية من أكثر من 2000 دولار في مارس.

أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعدما بدت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعودها 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وقال باول إن رفع آخر “كبير على نحو غير معتاد” للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6 % مساء ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.