هبوط مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي لأدنى مستوى في 37 عاما

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985 .

والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هي الأصغر منذ نهاية أبريل.

وفي مارس الماضي، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود ساهمت في صعود حاد للتضخم.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة منخفضة حوالي 40 سنتا للجالون عن المستويات التي كان يمكن أن تصل إليها لو لم تحدث مبيعات الخام من الاحتياطي البترولي.

متوسط السحوبات من الاحتياطي البترولي 880 ألف برميل يوميا

ومنذ مايو ، بلغ متوسط السحوبات من الاحتياطي البترولي 880 ألف برميل يوميا. ويباع الخام إلى شركات نفط معتمدة عبر مزايدات على الانترنت.

ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية على الفور على طلب للتعقيب.

وقال مصدران من ثمانية في أوبك+ لرويترز إنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر ، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن.

كما يترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية، حيث يتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

ومن المنتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي أول تقرير لهذا الأسبوع لاحقا.

ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 1%

من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 1% في تعاملات متقلبة أمس الاثنين بفعل توقعات بموجة شديدة الحرارة على مدار الأسبوعين القادمين من شأنها أن تدفع شركات الكهرباء لحرق المزيد من الغاز للإبقاء على تشغيل أجهزة تبريد الهواء.

ويتجه استهلاك الكهرباء في تكساس لتحطيم الأرقام القياسية هذا الأسبوع بينما تضرب موجة حارة أخرى الولاية.

وجاءت الزيادة الصغيرة في العقود الأمريكية للغاز أمس الاثنين على الرغم من هبوط في أسعار النفط وارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وبعد هبوطها بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، أنهت العقود الأمريكية للغاز تسليم سبتمبر جلسة التداول مرتفعة 5.4 سنت، أو 0.7 %، إلى 8.283 دولار للمليون وحدة حرارة بريطانية.