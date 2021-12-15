هبوط مخزونات النفط في الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي لأدنى مستوى منذ 2002

بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وتراجعت -كما ورد بموقع العربية- مخزونات الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر إلى 428.3 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويتر آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2002.

وهبطت مخزونات النفط 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين 719 ألف برميل إلى 218.6 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 123.8 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 688 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 2.83 مليون برميل يوميا.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي تنخفض مليوني برميل إلى 598.92 مليون برميل.

وهبطت أسعار النفط تقلص خسائرها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة، حيث انخفض برنت الآن عند 73.03 دولار للبرميل والخام الأميركي عند 69.91 دولار.