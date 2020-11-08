هبوط محدود لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحركات هابطة محدودة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10613 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08% إلى 1855 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الاوسع نطاقا بنسبة 0.02% إلى 2716 نقطة.

ويرى الخبراء أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى الصادر اليوم إيجابى للاقتصاد بشكل عام، إلا أن تأثيراته قد لا تظهر لحظيًّا على البورصة.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز إنها قررت الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام 2020.

يُذكر أن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على تباين لمؤشراتها، وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بنسبة 1.08% منهيًا تعاملاته عند 10629 نقطة، بينما تراجع EGX70 بنسبة 0.72% إلى 1857 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقًا 0.96% إلى 2717 نقطة.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت تتطلع لنتائج الانتخابات الأمريكية، مرجحًا تحركات بين 10450 و10820 نقطة، مع اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 65 جنيهًا، مقابل 63.2 جنيه الخميس الماضي.

ولفت عبد القادر إلى وجود حركة إيجابية انتقائية بقطاع البتروكيماويات، يتجه معها سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية نحو 20.40 جنيه، مقارنة بنحو 18.5 جنيه الخميس، مع توصية بالشراء عند مستوى 18 جنيهًا.

وأوصى بشراء سهم المصرية للاتصالات عند 11.90 جنيه، متوقعًا اتجاه السهم نحو 12.70 جنيه، مقارنة بـنحو 12.4 جنيه الخميس.

وأكد عبد القادر أن السوق ستشهد تحركات عرضية بجلستى الأحد والاثنين، فيما ترسم تداولات الثلاثاء سيناريوهات باقى الأسبوع، موصيًا بتجنب الشراء الهامشي.

وحول تقرير ستاندرد آند بوزر، قال عبد القادر إنه ليس له أى تأثير على السوق، وإن كان أثره إيجابيًّا على الاقتصاد بشكل عام.

من جانبه قال محمد كمال، الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك هذا الأسبوع عرضيًّا بين 10400 إلى 10800 نقطة، فى انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية، وتحرك سهم التجارى الدولى نحو 65 جنيهًا.

وأشار إلى أن تحركات البورصة المصرية، الأسبوع الحالى، لن تختلف كثيرًا عن سابقهتا، التى شهدت تراجعًا فى قيم التداولات اليومية إلى نحو 800 مليون جنيه، مقارنة بمليار سابقًا.

ويرى كمال أن جلسة الأحد ستكون هادئة مع عدم تعامل الأجانب بكامل طاقتهم، لافتًا إلى أن تحركات القطاعات انتقائية على أسهم بعينها.

وحول تأثير التصنيف الائتمانى الصادر عن ستاندرد آند بورز، قال كمال إنه إيجابى للاقتصاد، لكن أثره لن يظهر على السوق حاليًّا.