هبوط محدود للأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية انخفاضات طفيفة، حيث لم يصل أعلاها هبوطا إلى 5%، بدعم الصعود الجماعي للمؤشرات، بقيادة المؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.09% مغلقا عند 18832.19 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنحو 0.5%، مغلقا عند 3812 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.30%، مغلقا عند 5586 نقطة.

وجاء السهم الأعلى هبوطا اليوم "السعودية المصرية" للاستثمار والتمويل بنسبة 4.89%، مغلقا عند 76.710 جنيه، والعامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.57%، مغلقا عند 7.730 جنيه، وثالثا جاء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 3.47%، مغلقا عند 27.810 جنيه.

ورابعا جاء سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 3.42%، مغلقا عند 119 جنيه، ثم رواد السياحة – رواد بنسبة 2.91%، مغلقا عند 16.990 جنيه.